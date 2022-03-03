В России введут кредитные каникулы, евро на бирже выше 122 рублей. Инвестдайджест

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Рубрика Инвестиции
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Доллар на Forex торгуется за 109.97 рубля, евро — за 122,43 рубля. Нефть Brent — $118,88, биткоин — $43 429,87, золото — $1 928,60.

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📊 ЦБ не будет 3 марта проводить торги на Мосбирже в секции фондового рынка.

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