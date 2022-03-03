В России введут кредитные каникулы, евро на бирже выше 122 рублей. Инвестдайджест

Доллар на Forex торгуется за 109.97 рубля, евро — за 122,43 рубля. Нефть Brent — $118,88, биткоин — $43 429,87, золото — $1 928,60.

💸 Чтобы купить валюту на бирже, физлица теперь будут платить 30% комиссии брокерам.

🚫 Сanon, Н&M, Farfetch Limited приостановили продажи и деятельность в России.

🕜 Власти РФ будут вводить дополнительные отсрочки и рассрочки по уплате налогов.

🚗 Минимальную цену на авто для «налога на роскошь» поднимут с 3 до 10 миллионов.

👍 До 30 сентября можно будет обратиться за кредитными каникулами, проект в Думе.

📊 ЦБ не будет 3 марта проводить торги на Мосбирже в секции фондового рынка.

🌞 Регионы отменяют QR-коды.

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