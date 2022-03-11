Мосбиржа не торгует акциями, евро скачет выше 143 рублей, спрос на крипту растет. Инвестдайджест

Доллар на Forex 116,79 рубля, евро прыгал до 143,90 рубля. Нефть Brent на отметке $112,28, золото — $1 992,43 за тройскую унцию, биткоин стоит $39 183,33.
📊 Торгов акциями 11 марта на фондовом рынке Мосбиржи не будет.
📈 Спрос на криптовалюту вырос в 3-5 раз.
🙅 Экономист предупредила о рисках инвестиций в золото, юани и российские акции.
🚫 Western Union останавливает работу в России с 24 марта.
💲 Компании и ИП смогут снять с валютного счета не более 5$ тыс. и только на зарубежные командировки.
Гость, заканчивается набор на курс по пяти новым ФСБУ
15 марта начинаются занятия на курсе повышения квалификации по всем новым ФСБУ. Узнаете, как они влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.