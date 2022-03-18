Инвестиции

Люди скупают золото, ЦБ снижает курсы валют, нефть немного выросла. Инвестдайджест

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Доллар на Forex стоит 102,09 рубля, евро — 113,25. Нефть марки Brent на отметке $109,57 за баррель, золото — $1 934,65 за тройскую унцию. Биткоин стоит $40 849,94.

💳 Банк «Санкт-Петербург» временно не выдает карты UnionPay.

📜 ВТБ переведет иностранные акции своих клиентов к другим брокерам.

💱 ЦБ третий день подряд снижает курсы доллара и евро.

📈 Спрос на покупку золота вырос в 30 раз.

💸 По кредитам с плавающей ставкой можно будет перекредитоваться. Кроме ипотеки.

Гость, для Вас есть резерв в группе на новом курсе
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