Люди скупают золото, ЦБ снижает курсы валют, нефть немного выросла. Инвестдайджест

Доллар на Forex стоит 102,09 рубля, евро — 113,25. Нефть марки Brent на отметке $109,57 за баррель, золото — $1 934,65 за тройскую унцию. Биткоин стоит $40 849,94.
💳 Банк «Санкт-Петербург» временно не выдает карты UnionPay.
📜 ВТБ переведет иностранные акции своих клиентов к другим брокерам.
💱 ЦБ третий день подряд снижает курсы доллара и евро.
📈 Спрос на покупку золота вырос в 30 раз.
💸 По кредитам с плавающей ставкой можно будет перекредитоваться. Кроме ипотеки.
Гость, для Вас есть резерв в группе на новом курсе
Мы выяснили, что тяжелее всего бухгалтерам дается финанализ и планирование бюджета. Учли это и вложили в новый курс повышения квалификации «Антикризисный управленческий учет и бюджетирование».
Старт 1 апреля. Разберем пошагово управленку и бюджетирование с нуля до внедрения в 1С.