Инвестиции

Нефть торгуется выше $117, Мосбиржа сегодня торгует иностранными акциями. Инвестдайджест

Доллар на Forex торгуется за 98,50 рубля, евро – 107,56 рубля, юань – 15,41 рубля. Нефть Brent на отметке $117,76, золото стоит $1 933,55 за тройскую унцию. Биткоин вырос до $47 023,02.

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🚫 Банки блокируют карты за покупки впрок.

📊 Мосбиржа сегодня торгует иностранными акциями.

💸 Порог для контроля банковских операций поднимут с 600 тысяч до 1 млн рублей.

📉 ЦБ на сегодня понизил доллар на 38 копеек, а евро — на 20 копеек.

🏪 Бизнес Selgros Cash&Carry в России выкупит руководство компании.

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.

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