Нефть торгуется выше $117, Мосбиржа сегодня торгует иностранными акциями. Инвестдайджест

🚫 Банки блокируют карты за покупки впрок.
📊 Мосбиржа сегодня торгует иностранными акциями.
💸 Порог для контроля банковских операций поднимут с 600 тысяч до 1 млн рублей.
📉 ЦБ на сегодня понизил доллар на 38 копеек, а евро — на 20 копеек.
🏪 Бизнес Selgros Cash&Carry в России выкупит руководство компании.
Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.