Доллар ниже 85 рублей на бирже, евро ниже 94 рублей. Нефть дешевеет. Инвестдайджест
Доллар на Forex торгуется за 83,43 рубля, евро — 93,22 рубля, юань — 13,15 рубля. Нефть марки Brent на отметке $108,13, золото — $1 924,97. Биткоин покупают за $47 059,78.
Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ
: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.