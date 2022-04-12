🙉 Поставщик отказывается выставлять счет-фактуру на отгрузку после предоплаты, чтобы не платить НДС два раза

С такой ситуацией столкнулась наша подписчица.

Фирма купила у ИП на ОСНО оборудование. Заплатила аванс, получила счет-фактуру. Потом оборудование было получено, но без счета-фактуры. Бухгалтер ИП утверждает, что второй счет-фактура на одну и ту же сумму — это нонсенс, потому что 2 счета-фактуры = 2 налога.

Никакого двойного налога не будет, ведь при включении в книгу продаж отгрузочного счета-фактуры одновременно в книгу покупок зайдет тот первый, авансовый счет-фактура. Плюс на минус дадут ноль.

Все это бухгалтер пытается донести по поставщика, но тщетно.

Бухгалтер ИП-поставщика считает, что бухгалтер компании-покупателя — просто некомпетентен, потому и выдвигает незаконные требования.

Ссылки на НК, судебную практику, распечатки материалов о порядке заполнения декларации и составления счетов-фактур не помогают. Бухгалтер ИП (это его жена) стоит на своем: одна сумма = один счет-фактура.

Покупатель заявил вычет по первому счету-фактуре, то есть материально он не пострадал. Но во-первых, в балансе числится сальдо по авансовому НДС, а во-вторых, налоговики рано или поздно заметят, что есть незакрытый аванс поставщику и пришлют требование.

Судиться с ИП, требуя счет-фактуру, компания не хочет, а мирным путем решить вопрос не получается.

Кстати, не факт, что удастся принудить контрагента выдать счет-фактуру по суду. Например, в постановлении АС Московского округа от 30.10.2017 №Ф05-15674/2017 по делу № А40-110081/2016 говорится: «счет-фактура не является ни вещью, которую ответчик был обязан передать истцу, ни принадлежностью товара, ни документом, относящимся к товару, условиями договора прямой обязанности по передаче ответчиком счета-фактуры также не установлено, а значит у ответчика отсутствует гражданско-правовое обязательство по передаче счета-фактуры». Об этом деле мы рассказывали здесь.

Бывают и другие экзотические мнения относительно счетов-фактур.

Вот, например, какие истории мы освещали ранее: