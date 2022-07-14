✅ С 2023 года вместо ПФР и ФСС будет единый фонд. Закон принят

Владимир Путин подписал ряд федеральных законов, которые связаны с объединением ПФР и ФСС:

Ранее мы рассказывали, что поменяется после объединения фондов.

Будет единый тариф взносов (30% до предельной базы и 15,1% свыше).

Кроме общего тарифа будет 3 группы льготных (0%, 7,6%, 15%).

Предельная база будет единая.

В ИФНС надо будет ежемесячно сдавать отчет с персданными, в котором будут еще данные по зарплате.

Формы СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, ДСВ-3, 4-ФСС объединят в один единый отчет. Туда же войдут данные по договорам ГПХ. Таблицу с перечнем отчетов смотрите здесь.

За 1 рабочий день надо будет сдавать отчет о договорах ГПХ.

Справку 182н отменят, а данные для оплаты больничных работодателям будет давать СФР

Взносы будут пересчитывать в пенсионные баллы по новой формуле.

Застрахованными по ОМС будут не только временно проживающие иностранцы, но и временно пребывающие.