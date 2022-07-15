При временном переводе на новую работу основанием для срочного договора будет документ от ЦЗН

Сотрудники, которых отправили в простой, не увольняясь со старой работы, могут устроиться на новую работу. Она тоже будет для них основной, но трудовой договор будет срочным. Старый ТД приостанавливается, а потом возобновляется.

Новую работу людям подбирает центр занятости. К новому работодателю работники приходят, имея на руках документ «предложение от ЦЗН». Заключить срочный трудовой договор можно с согласия своего работодателя, с которым есть первоначальный ТД.

Минтруд в письме от 09.06.2022 № 14-2/ООГ-3808 сообщает, что основанием, по которому можно заключать именно срочный договор, будет предложение ЦЗН о временном переводе работника к другому работодателю по постановлению Правительства от 30.03.2022 № 511.

Подробные разъяснения о новой трудовой норме по временному переводу к новому работодателю без увольнения от старого также есть в письме Минтруда от 01.06.2022 № 14-4/10/В-7208.

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