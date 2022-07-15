Кадровый учет

При временном переводе на новую работу основанием для срочного договора будет документ от ЦЗН

Для заключения срочного трудового договора должно быть основание. По новой трудовой норме (перевод без увольнения), которая действует в 2022 году, таким основанием будет предложение ЦЗН.

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Сотрудники, которых отправили в простой, не увольняясь со старой работы, могут устроиться на новую работу. Она тоже будет для них основной, но трудовой договор будет срочным. Старый ТД приостанавливается, а потом возобновляется.

Новую работу людям подбирает центр занятости. К новому работодателю работники приходят, имея на руках документ «предложение от ЦЗН». Заключить срочный трудовой договор можно с согласия своего работодателя, с которым есть первоначальный ТД.

Минтруд в письме от 09.06.2022 № 14-2/ООГ-3808 сообщает, что основанием, по которому можно заключать именно срочный договор, будет предложение ЦЗН о временном переводе работника к другому работодателю по постановлению Правительства от 30.03.2022 № 511.

Подробные разъяснения о новой трудовой норме по временному переводу к новому работодателю без увольнения от старого также есть в письме Минтруда от 01.06.2022 № 14-4/10/В-7208.

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Кадровый учет

При временном переводе на новую работу основанием для срочного договора будет документ от ЦЗН

Для заключения срочного трудового договора должно быть основание. По новой трудовой норме (перевод без увольнения), которая действует в 2022 году, таким основанием будет предложение ЦЗН.

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