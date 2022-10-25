Бухгалтерия

📒 Главные новости 25 октября одной строкой

Собрали самые важные новости дня. Прочтете за одну минуту.

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Новости:

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Учет в строительстве

Учет в строительстве для начинающих. Как отражать, учитывать расходы и работать с первичкой

Строительство считается сложной отраслью для бухгалтеров — вести учет тяжело, специалистов не хватает. Хотите уверенно стартовать в эту сферу — смотрите мини-гайд «Клерка».

Учет в строительстве для начинающих. Как отражать, учитывать расходы и работать с первичкой

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Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Сайт налоговой лежит в период сдачи отчетности, ФНС извиняется. Чиновникам запретили говорить по-чиновничьи

Извинениями отчетность не сдается и налоги не платятся, но рассказывать, когда поднимется сайт, налоговики не хотят. Пока ругаете ФНС — почитайте дайджест дня, не только о рабочем.

«Ночной бухгалтер». Сайт налоговой лежит в период сдачи отчетности, ФНС извиняется. Чиновникам запретили говорить по-чиновничьи
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