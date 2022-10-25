📒 Главные новости 25 октября одной строкой

Новости:
- ФНС объявила, что сайт недоступен
- Имущественные налоги за 2021 год к 1 декабря мобилизованные могут не платить
- Коммуналку за мобилизованных арендаторов заплатит Росимущество
Завтра пройдет вебинар: Как бухгалтеру начать работать с онлайн-школами и зарабатывать больше
Разъяснения:
- Сколько раз в месяц платить первую зарплату – два раза или три
- Если компанию не оштрафовали за СЗВ-М, то и сотрудника штрафовать не должны
- Базу по НДФЛ при продаже квартиры можно уменьшить на проценты по ипотеке
- Выплаты физлицу по договору ГПХ облагаются взносами на ОПС и ОМС