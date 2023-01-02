При расчете НДФЛ в 2023 году не надо суммировать зарплату и дивиденды

В 2021 и 2022 годах при расчете НДФЛ по ставке 15% надо было отдельно считать налог по каждой налоговой базе. Базы прописаны в статье 210 НК РФ. Их всего 11. Зарплата – это одна база (основная), дивиденды – другая.

Это правило продлили на 2023 год. Ранее в НК РФ было прописано, что с 2023 года расчет надо вести по совокупности налоговых баз.

Таким образом, бухгалтеры по-прежнему будут считать НДФЛ отдельно по зарплате и дивидендам. Если зарплата 4,9 млн рублей и дивиденды 4,9 млн рублей, то ставка и по зарплате, и по дивидендам будет 13%. Бухгалтер понимает, что общий доход перевалил за 5 млн и ставка явно должна быть 15%. Но самостоятельно считать и удерживать 15% оснований нет. Самодеятельность не уместна.

Расчет по 15% в этом случае сделает ИФНС. Человеку придет налоговое уведомление для уплаты налога до 1 декабря.

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Кстати, мы провели опрос по поводу продления этой нормы о раздельном расчете НДФЛ на 2023 год.

Как показали его результаты, большинство бухгалтеров думают, что это правило невыгодно людям, потому что вводит их в заблуждение. Деньги уже потрачены, и вдруг приходит уведомление на налог.

Нюансы, с которыми столкнулись бухгалтеры при расчете НДФЛ с высоких доходов, мы приводили здесь.

В начале этого года добавится еще один нюанс – декабрьская зарплата со ставкой НДФЛ 15% трансформируется в январский доход под 13%. Это связано с введением новых правил исчисления НДФЛ с зарплаты из-за ЕНП.