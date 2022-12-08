ЕНП (единый налоговый платеж)

📑 Уведомление по ЕНП: обзор новостей

Единый налоговый платеж все ближе, а вопросов меньше не становится. Мы сделали небольшой обзор новостей по ЕНП, которые вышли в последнее время.

Версия для печати

Уведомление: бланк

Бухгалтеры обсуждают новую форму уведомления по ЕНП и удивляются порядком ее заполнения. В нем прописано, что для каждого квартала надо указывать номер месяца. И этих номеров почему-то 4, хотя в каждом квартале, как известно, только 3 месяца.

Когда бланк был только в проекте, там не было кодов для месяцев 4 квартала. Сейчас это исправили, коды есть, и даже более чем (4 вместо 3).

Уведомление: штраф

Недавно ФНС объявила, что за несвоевременное представление/не представление уведомления будет штраф 200 рублей по пункту 1 статьи 126 НК РФ.

Записывайтесь на вебинар «Революция в уплате налогов. Единый налоговый платеж: инструкция по работе в 2023 году»

Уведомление: обособки

Если у организации есть обособленные подразделения, уведомление надо сдавать в ИФНС по месту учета постановки на учет плательщика (по юадресу).

В одном уведомлении можно отразить сведения по обязательствам всех обособленных подразделений организации.

Платежки

В 2023 году вместо уведомлений по-прежнему можно составлять платежные поручения на уплату налогов. Это подтвердили в ФНС.

Есть условие: ни в коем случае не сдавать уведомление. Одно сданное уведомление навсегда лишит права отправлять платежки с КБК налогов.

Будут новые правила заполнения платежек – как для ЕНП, так и тех, которые будут служить одновременно уведомлением.

Но этих правил пока нет. А 2023 год не за горами. Пока нет новых правил, надо применять старые, поясняет Минфин. То есть, до внесения поправок в приказ № 107н заполнять платежки надо по-старому.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Налоговые штрафы

Почему компания / ИП может получить штраф 40%?

Штраф 40% от суммы неуплаченных налогов и сборов назначается, когда налогоплательщик умышленно нарушает налоговое законодательство. За нарушение без умысла штраф будет меньше - 20%. В статье рассмотрим основания, по которым налоговые органы доказывают умысел и назначают повышенные штрафы.

Почему компания / ИП может получить штраф 40%?
Резюме бухгалтера

Бухгалтер из Москвы готов работать бесплатно, в обмен на знания

Мы заметили интересное объявление в одном из наших телеграм-каналов. Коллеги, может вы готовы поделиться профессиональными знаниями в обмен на практическую помощь? В конце года она никому не помешает.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
6-НДФЛ

Если ФНС с вас требует НДФЛ за доход, который вы не получали, разбирайтесь с налоговым агентом

В справках, которые по итогам года налоговые агенты сдают в ИФНС, в том числе, указывают доход, с которого не удержали НДФЛ. Получив эти справки, налоговики требуют НДФЛ с человека. Если он фактически не получал такой доход – все вопросы к налоговому агенту.

Читать еще