📑 Уведомление по ЕНП: обзор новостей

Уведомление: бланк

Бухгалтеры обсуждают новую форму уведомления по ЕНП и удивляются порядком ее заполнения. В нем прописано, что для каждого квартала надо указывать номер месяца. И этих номеров почему-то 4, хотя в каждом квартале, как известно, только 3 месяца.

Когда бланк был только в проекте, там не было кодов для месяцев 4 квартала. Сейчас это исправили, коды есть, и даже более чем (4 вместо 3).

Уведомление: штраф

Недавно ФНС объявила, что за несвоевременное представление/не представление уведомления будет штраф 200 рублей по пункту 1 статьи 126 НК РФ.

Уведомление: обособки

Если у организации есть обособленные подразделения, уведомление надо сдавать в ИФНС по месту учета постановки на учет плательщика (по юадресу).

В одном уведомлении можно отразить сведения по обязательствам всех обособленных подразделений организации.

Платежки

В 2023 году вместо уведомлений по-прежнему можно составлять платежные поручения на уплату налогов. Это подтвердили в ФНС.

Есть условие: ни в коем случае не сдавать уведомление. Одно сданное уведомление навсегда лишит права отправлять платежки с КБК налогов.

Будут новые правила заполнения платежек – как для ЕНП, так и тех, которые будут служить одновременно уведомлением.

Но этих правил пока нет. А 2023 год не за горами. Пока нет новых правил, надо применять старые, поясняет Минфин. То есть, до внесения поправок в приказ № 107н заполнять платежки надо по-старому.