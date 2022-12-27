Минфин хочет сохранить уехавшим дистанционщикам ставку НДФЛ 13%

Такая поправка в НК заложена в законопроект об основных направлениях налоговой политики, рассказал замглавы Минфина Алексей Сазанов.

Про ставку НДФЛ там никаких изменений нет. Для нерезидентов она 30%.

Но, как рассказал Алексей Сазанов, изменения по ставке могут внести в законопроект ко второму чтению. Отметим, что пока проект даже не внесен в Госдуму.

Минфин предлагает сохранить для уехавших ставку 13%.

Дело в том, что если сделать ставку 30%, то российский бюджет может вообще ничего не получить из-за перетока налоговой базы в те страны, где сейчас работают удаленщики. Они просто найдут себе работу в другой стране и бюджет России не получит ни 30%, ни 13%, ни страховые взносы.

Впрочем, есть и альтернативная точка зрения, отметил чиновник Минфина: раз они уехали, справедливо к ним применять ставку 30%, как ко всем остальным нерезидентам.

Недавно Вячеслав Володин предложил ввести для уехавших повышенную ставку налога.

Минфин будет вносить предложение сделать ставку на уровне 13%, сказал Сазанов.

Добавим, что сейчас зарплата российских дистанционщиков (если они – нерезиденты) вообще не облагается НДФЛ. Но взносами облагается.

О том, как сейчас платят НДФЛ дистанционщики, читайте в статье «Дистанционный сотрудник российской компании уехал за границу. Таблица по НДФЛ для бухгалтера».