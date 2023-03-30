Обзоры для бухгалтера

☘️Один день на сдачу бухотчетности, НДФЛ 18% и налоговики, которые сами не в курсе своего же сервиса по фиксированным взносам. Самые важные новости 30 марта

В одной подборке все самое ценное для бухгалтера за день, чтобы вы ничего не пропустили. И улыбнулись немного :)

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Напоминалка о том, что остался всего денечек, чтобы закончить и сдать бухотчетность за прошлый год. Все формы можно сверить с приказом Минфина внутри новости. 

Оказывается, случаи проверок не единичные, и возможно, впереди большое обеление инфобизнеса. Или нет? Об этом, кстати, мы спросили у эксперта

До прогрессивной шкалы НДФЛ, возможно, осталось рукой подать. Письмо ФНС довольно странное и очень короткое: пока неясно, чем оно обернется. 

Не история, а анекдот - впрочем, первый раз что ли?

Не удивляйтесь, все именно так: МТС убрал знаменитое яйцо из своего бренда. Вот РПН и не смог остаться в стороне. 

Вакансия дня: ищут главбуха в СберРешения в Петербург. Если живете в северной столице или готовы переехать, откликайтесь :) Ну и вообше почаще заходите в наши "Вакансии"

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«Ночной бухгалтер». Налоговики бракуют платежки по фиксированным взносам, созданные в их сервисе

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