☘️Один день на сдачу бухотчетности, НДФЛ 18% и налоговики, которые сами не в курсе своего же сервиса по фиксированным взносам. Самые важные новости 30 марта

Напоминалка о том, что остался всего денечек, чтобы закончить и сдать бухотчетность за прошлый год. Все формы можно сверить с приказом Минфина внутри новости.

Оказывается, случаи проверок не единичные, и возможно, впереди большое обеление инфобизнеса. Или нет? Об этом, кстати, мы спросили у эксперта.

До прогрессивной шкалы НДФЛ, возможно, осталось рукой подать. Письмо ФНС довольно странное и очень короткое: пока неясно, чем оно обернется.

Не история, а анекдот - впрочем, первый раз что ли?

Не удивляйтесь, все именно так: МТС убрал знаменитое яйцо из своего бренда. Вот РПН и не смог остаться в стороне.

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