☘️Один день на сдачу бухотчетности, НДФЛ 18% и налоговики, которые сами не в курсе своего же сервиса по фиксированным взносам. Самые важные новости 30 марта

- ❗️31 марта – последний день, чтобы сдать бухгалтерскую отчетность за 2022 год. У вас уже все готово?
Напоминалка о том, что остался всего денечек, чтобы закончить и сдать бухотчетность за прошлый год. Все формы можно сверить с приказом Минфина внутри новости.
- 💣Налоговые проверки у блогеров начались еще в прошлом году. Чекалины с Митрошиной – это, похоже, только начало
Оказывается, случаи проверок не единичные, и возможно, впереди большое обеление инфобизнеса. Или нет? Об этом, кстати, мы спросили у эксперта.
- 😱😱😱Ходят слухи, что НДФЛ могут поднять до 18%. ФНС уже рассчитала, сколько в таком случае получит бюджет
До прогрессивной шкалы НДФЛ, возможно, осталось рукой подать. Письмо ФНС довольно странное и очень короткое: пока неясно, чем оно обернется.
Не история, а анекдот - впрочем, первый раз что ли?
Не удивляйтесь, все именно так: МТС убрал знаменитое яйцо из своего бренда. Вот РПН и не смог остаться в стороне.
Вакансия дня: ищут главбуха в СберРешения в Петербург. Если живете в северной столице или готовы переехать, откликайтесь :) Ну и вообше почаще заходите в наши "Вакансии".