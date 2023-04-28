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Налоговые требования

Слишком низкие зарплаты опять привлекли внимание налоговиков. Они снова пошли с требованиями по таким компаниям

Бизнес заваливают требованиями и побуждают уточниться и доплатить как можно скорее.
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ФНС снова обратила внимание на зарплаты ниже средних по отрасли, пишет Forbes.

О таких всплесках на «Клерке» говорили много раз:

Источники журналистов говорят, что компании в регионах стали получать все больше требований предоставить документы, уточниться и доплатить налоги. Так налоговики пытаются бороться с серыми зарплатами.

Эксперты объясняют происходящее тем, что бюджету остро нужны деньги. Из-за ЕНС их становится еще меньше.

– Возросшая интенсивность применения этого инструмента связана с обострением в части регионов страны проблем с бюджетом, – говорит, например, руководитель экспертного центра по трудовым отношениям и охране труда «Деловой России», соучредитель группы компаний SRG Виталий Федин. – Тут виной и общие экономические проблемы, и некорректная работа системы единого налогового счета.

Комментарии

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