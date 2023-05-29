❕ На приостановку трудового договора не всегда надо сдавать ЕФС-1

Разъяснения дает СФР в письме от 19.04.2023 № 19-02/46271л.
Речь идет о новой трудовой норме – временный перевод к новому работодателю без увольнения от старого. Это возможно, если на старой работе пока объявлен простой. Причем обе эти работы будут основным местом.
Такая норма действовала в 2022 году и продлена на 2023 год.
На старой работе трудовой договор будет приостановлен. А когда сотрудник вернется с новой работы на старую, возобновится его старый трудовой договор. Ранее Минтруд разъяснял, что сдавать СЗВ-ТД о приостановке старый работодатель не должен.
Но потом ввели норму о приостановке трудового договора для мобилизованных. И в случае этой приостановки надо сдавать СЗВ-ТД (сейчас – ЕФС-1). Такая обязанность прописана в законе № 27-ФЗ о персучете.
Поэтому возник вопрос – как быть с приостановкой по другому закону (при временном переводе).
По закону 27-ФЗ надо сдавать ЕФС-1 на такие мероприятия:
прием на работу;
перевод на другую постоянную работу;
приостановление и возобновление действия трудового договора;
увольнение.
СФР пояснил, что при временном переводе сдавать ЕФС-1 не надо.
На приостановку трудового договора надо сдавать ЕФС-1 только на сотрудников, призванных на военную службу (статья 351.7 ТК РФ). Это оговорено в постановлении правления ПФР от 25.12.2019 № 730п.
То есть, коды «Приостановление» и «Возобновление» применяются только мобилизованных. А для временного перевода, когда тоже идет приостановка договора, эти коды не нужны.
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