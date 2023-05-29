❕ На приостановку трудового договора не всегда надо сдавать ЕФС-1

Если трудовой договор с сотрудником приостановлен из-за того, что он отправился на военную службу, то надо сдать подраздел 1.1 формы ЕФС-1. Если приостановка идет из-за временного перевода к другому работодателю, ЕФС-1 сдавать не надо.

Разъяснения дает СФР в письме от 19.04.2023 № 19-02/46271л.

Речь идет о новой трудовой норме – временный перевод к новому работодателю без увольнения от старого. Это возможно, если на старой работе пока объявлен простой. Причем обе эти работы будут основным местом.

Такая норма действовала в 2022 году и продлена на 2023 год.

На старой работе трудовой договор будет приостановлен. А когда сотрудник вернется с новой работы на старую, возобновится его старый трудовой договор. Ранее Минтруд разъяснял, что сдавать СЗВ-ТД о приостановке старый работодатель не должен.

Но потом ввели норму о приостановке трудового договора для мобилизованных. И в случае этой приостановки надо сдавать СЗВ-ТД (сейчас – ЕФС-1). Такая обязанность прописана в законе № 27-ФЗ о персучете.

Поэтому возник вопрос – как быть с приостановкой по другому закону (при временном переводе).

По закону 27-ФЗ надо сдавать ЕФС-1 на такие мероприятия:

прием на работу;

перевод на другую постоянную работу;

приостановление и возобновление действия трудового договора;

увольнение.

СФР пояснил, что при временном переводе сдавать ЕФС-1 не надо.

На приостановку трудового договора надо сдавать ЕФС-1 только на сотрудников, призванных на военную службу (статья 351.7 ТК РФ). Это оговорено в постановлении правления ПФР от 25.12.2019 № 730п.

То есть, коды «Приостановление» и «Возобновление» применяются только мобилизованных. А для временного перевода, когда тоже идет приостановка договора, эти коды не нужны.