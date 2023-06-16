Голикова: 12 млн сотрудников работают без трудовых договоров

Они не являются самозанятыми и оказывают услуги без гражданско-правовых договоров.

В 2023 году в России около 12 млн человек работают без трудовых договоров. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

Еще 12 млн человек у нас не имеют вообще никаких трудовых договоров, они не наемные, они не имеют гражданско-правовых договоров, - сказала Голикова.

Эти сотрудники также не зарегистрированы в качестве самозанятых и работают без гражданско-правовых договоров.

Недавно мы писали, что самозанятых уже почти 8 млн человек. ФНС считает налоговый режим для самозанятых очень стабильным.