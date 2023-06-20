☘️Налоговики отказывают в уменьшении налога на ПСН, поправки в НК по НДФЛ дистанционщиков и новости для бюджетников. Самое важное за 20 июня

Коротко о главном.
Вот что важно: по НДФЛ будет ставка 13% для дистанционных сотрудников, работающих за границей, независимо от статуса налогового резидента. Любопытно, что в этом же законопроекте есть и про знаменитые два уведомления по НДФЛ.
Новость в ту же копилку с подробностями.
Никогда такого не было и вот опять: очередной скандал с ЕНП. На этот раз переживают бухгалтеры и ИП на патенте.
Там новый перечень документов и еще несколько нюансов на заметку бухгалтеру госучреждения.
Вечерний опрос на «Клерке». Делитесь, а у вас как?
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