К 2030 году МРОТ вырастет в два раза

Минтруд планирует повысить МРОТ до 19 242 рублей уже с 1 января 2024 года.

С 1 января 2024 года Минтруд по поручению президента собирается поднять МРОТ до 19 242 рублей. Об этом пишут «Известия».

К 2030 году минимальные зарплаты должны вырасти в два раза по сравнению с 2023 годом. Так рассчитали специалисты в ЦЭМИ РАН. Чтобы достичь таких показателей властям потребуется около 2,4 трлн рублей.

Средства будут аккумулировать за счет прогрессивного налогообложения. Также привлекут деньги из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Увеличение МРОТ должно сократить уровень бедности и простимулировать рост экономики на 0,8 процентных пункта ВВП.

Сглаживание социального расслоения способствует увеличению доходов и заработной платы большей части населения, а это положительно влияет на рост производительности труда, - сказал директор центрального экономико-математического института (ЦЭМИ РАН) Альберт Бахтизин.

Эксперт предложил обнулить НДФЛ для тех, чей заработок ниже 20 тыс. рублей в месяц. Недополученные средства бюджет может компенсировать за счет выплат тех, кто получает больше 5 млн рублей в год и платит налог по ставке 15%.

С подобной инициативой недавно выступали депутаты фракции ЛДПР.

Сейчас МРОТ составляет 16 242 рубля, а прожиточный минимум – 14 375 рублей.