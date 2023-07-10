49% соискателей идут на собеседования, даже если не будут работать в этих компаниях

49% кандидатов хотя бы раз в жизни приходили на собеседование в компанию, где они не планируют работать. Об этом сказано в исследовании сервиса Работа.ру. Результаты есть в распоряжении «Клерка».
47% ходят на собеседования из интереса, чтобы узнать об актуальных требованиях на рынке труда. 27% сообщили, что им важно прокачать навык прохождения интервью.
41% опрошенных встречаются с разными работодателями, чтобы оценить свои слабые и сильные стороны. Тогда как 10% во время собеседования стремятся узнать инсайдерскую информацию о компаниях.
Меньше всего (5%) приходят в компании, где они точно не будут работать, чтобы похвастаться результатами работы. Для 9% важно завести новые знакомства с рекрутерами и коллегами.
В случае отказа за обратной связью обращаются 27% соискателей, но большинство (73%) никогда не просят дополнительных комментариев.
15% стесняются узнать, почему их не пригласили работать. 23% признались, что мнение HR-специалистов их не интересует. В компетентности рекрутеров сомневаются 8% участников опроса.
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