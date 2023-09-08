ФСБ заплатила 153 млн рублей за китайские планшеты, которые продавались под видом российских

Участников госзакупок обвинили в завышении цен и в поставке планшетов, которые не соответствуют требованиям контракта.

По уголовному делу о хищении 153 млн рублей у ФСБ арестовали главного связиста департамента береговой охраны погранслужбы Дмитрия Кафанова. Он закупал китайские планшеты для кораблей, которые декларировались как отечественные разработки. Об этом узнал «Коммерсант».

В СИЗО отправили еще одного офицера, который отвечал за поставки оборудования.

Следователь сообщил, что большая часть бухгалтерской отчетности, которая подтверждает хищение, была «утеряна или уничтожена». Поэтому суд вместо подписки о невыезде арестовал фигурантов дела о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).

По версии следствия, с 2014 по 2019 год обвиняемые контролировали поставки пограничникам персональных планшетов Vega по госконтрактам, подписанным ФСБ. Устройства позволяют вести радиосвязь, отслеживать координаты судна через спутники, а также наблюдать за плывучими объектами.

Подозреваемые рассказали, что планшеты производились в ООО «НПП Муромский радиоприбор» и поставлялись как «новейшая отечественная разработка».

Экспертиза устройств подтвердила, что закупка не соответствует условия госконтракта. Планшеты были сделаны из китайских компонентов, которые упаковали в корпус с логотипом российского завода.

Ущерб оценили в 153 млн рублей. Помимо двух офицеров ФСБ в число подозреваемых включили гендиректоров ООО, которые значились в госконтрактах, а также бенефициаров компаний.