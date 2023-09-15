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У 64% компаний сотрудники работают полностью в офисе, без удаленки

Только 32% работодателей хотят вернуть сотрудников в офис, 68% компаний устраивает удаленка потому, что работники стали больше успевать.
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В гибридном формате сейчас работают 26% сотрудников, полностью удаленная работа есть только у 10% компаний. Об этом сказано исследовании «Работа.ру».

32% работодателей считают, что очная работа более эффективна, поэтому они хотели бы вернуть своих сотрудников в офис.

Однако 68% опрошенных заявили, что их устраивает удаленка и офлайн-работа ни к чему. Из них 77% заметили, как удаленные сотрудники начали больше успевать. 59% оценили то, что не нужно тратить деньги на проезд и выходить из дома в плохую погоду.

Работодатели (35%) ценят удаленку еще и за то, что не нужно тратиться на офисные расходы. 30% начальников думают, что в офисе коллеги часто отвлекаются на разговоры между собой, тогда как работа из дома это снижает.

12% компаний отметили такое преимущество удаленки как отсутствие опозданий.

При этом 55% из тех, кто хочет вернуть сотрудников в офис, уверены, что рабочие вопросы нужно решать лично. 49% рассказали, что очная работа способствует сплоченности команды.

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Комментарии

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