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Бухгалтеры на первичной документации зарабатывают в Москве до 90 тысяч рублей

Крупные сетевые ритейлеры ищут бухгалтеров, которые умеют работать с первичной документацией. Нужно профильное высшее образование и опыт работы от трех лет.
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Зарплатный максимум для бухгалтера на первичку в розничных торговых компаниях Москвы — 90 тыс. рублей. Об этом сказано в обзоре зарплат от сервиса по поиску работы SuperJob.

Работая с первичной документацией, бухгалтер в Санкт-Петербурге может получать до 75 тыс. рублей, а в Екатеринбурге – до 65 тыс. рублей.

Такую зарплату предлагают крупные сетевые ритейлеры. Кандидат должен иметь профильное высшее образование и опыт работы от трех лет.

В должностные обязанности таких специалистов входит:

  • оформление первичной бухгалтерской документации (кассовых ордеров, накладных, счетов, актов);

  • выписка доверенностей;

  • сверка и подготовка первичной документации к счетной обработке;

  • архивация первичной бухгалтерской документации;

  • составление внутренней отчетности компании.

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Комментарии

1
  • Логотип Ludmila2505
    Ludmila2505
    30 минут назад

    Людмила М.Бухгалтер

    Покажите мне бухгалтера на первичке с зарплатой 90 тыс. Я такого не встречала. 

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