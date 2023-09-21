Бухгалтеры на первичной документации зарабатывают в Москве до 90 тысяч рублей

Крупные сетевые ритейлеры ищут бухгалтеров, которые умеют работать с первичной документацией. Нужно профильное высшее образование и опыт работы от трех лет.

Зарплатный максимум для бухгалтера на первичку в розничных торговых компаниях Москвы — 90 тыс. рублей. Об этом сказано в обзоре зарплат от сервиса по поиску работы SuperJob.

Работая с первичной документацией, бухгалтер в Санкт-Петербурге может получать до 75 тыс. рублей, а в Екатеринбурге – до 65 тыс. рублей.

Такую зарплату предлагают крупные сетевые ритейлеры. Кандидат должен иметь профильное высшее образование и опыт работы от трех лет.

В должностные обязанности таких специалистов входит:

оформление первичной бухгалтерской документации (кассовых ордеров, накладных, счетов, актов);

выписка доверенностей;

сверка и подготовка первичной документации к счетной обработке;

архивация первичной бухгалтерской документации;

составление внутренней отчетности компании.

Нужен хороший бухгалтер? У Клерк.Работы как раз появились свежие резюме! Публикуйте вакансии, и вы получите в подарок доступ к контактам соискателей!

Разместить вакансию

Выбирайте вместе с нами только грамотных и квалифицированных специалистов!