Бухгалтеры на первичной документации зарабатывают в Москве до 90 тысяч рублей

Зарплатный максимум для бухгалтера на первичку в розничных торговых компаниях Москвы — 90 тыс. рублей. Об этом сказано в обзоре зарплат от сервиса по поиску работы SuperJob.
Работая с первичной документацией, бухгалтер в Санкт-Петербурге может получать до 75 тыс. рублей, а в Екатеринбурге – до 65 тыс. рублей.
Такую зарплату предлагают крупные сетевые ритейлеры. Кандидат должен иметь профильное высшее образование и опыт работы от трех лет.
В должностные обязанности таких специалистов входит:
оформление первичной бухгалтерской документации (кассовых ордеров, накладных, счетов, актов);
выписка доверенностей;
сверка и подготовка первичной документации к счетной обработке;
архивация первичной бухгалтерской документации;
составление внутренней отчетности компании.
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Комментарии1
Людмила М.Бухгалтер
Покажите мне бухгалтера на первичке с зарплатой 90 тыс. Я такого не встречала.