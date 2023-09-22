🍂Взносы ИП будут больше, уведомления по ЕНП проверят на корректность, положительное сальдо ЕНС попадет под пристальный взор налоговиков. Топ новостей за неделю

Мы собрали для вас самые важные новости уходящей недели, которые вы могли пропустить.

📑 Подготовили контрольные соотношения для уведомлений по ЕНП

Нельзя сдавать уведомление раньше срока, нельзя отрицательным уведомлением уменьшать начисление, которого не было, нельзя указывать там КБК, на которые не предусмотрены уведомления. Еще много чего нельзя.

📈 Озвучили предельную базу по взносам на 2024 год

В 2023 году база 1 917 000 руб., в 2024 – 1 225 000 руб. Рост на 16,1%. Если ваша зарплата на столько не вырастет, в следующем году вы заработает к будущей пенсии меньше, чем в этом.

✋ Налоговикам не нравится положительное сальдо ЕНС

Инспекторы внимательно проанализируют, откуда у вас переплата по налогам. Может и нет ее вовсе?

🙆 Учредители ООО начали получать налоговые уведомления с доплатой НДФЛ 15% и винят во всем бухгалтера, но он не виноват

Базу для НДФЛ по зарплате и дивидендам считают отдельно. И это не прихоть бухгалтера, а нормы НК РФ.

🚀 Чтобы новые налоговые долги не списывали по старому требованию, надо вывести сальдо ЕНС в ноль или в плюс

Долги по налогам лучше гасить с запасом. Потому что даже 1 копейка пеней, которые накапали, пока вы делали платежку, даст повод налоговикам взыскать с вас новые долги без лишних церемоний.

👎 Вырастет база для расчета 1% взносов ИП, потому что не все расходы будут учитывать при расчете

Взносы не будут уменьшать базу по взносам. Такое правило пропишут для ИП на ОСНО. В итоге взносы у ИП вырастут.

😳 Накопленные выходные дни родители детей-инвалидов могут взять скопом, но тогда рабочие дни превращаются в календарные

Математика такая: 6 раз по 4 рабочих дня = 24 календарных дня.