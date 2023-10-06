🚀 Деньги из сальдо ЕНС перенесли в резерв, старые долги должны вернуть на сальдо, ставки НДФЛ хотят поменять. Топ новостей за неделю

Мы собрали для вас самые важные новости уходящей недели, которые вы могли пропустить.

❌ Утвердили форму Р19001 для упрощенного закрытия бизнеса

Свершилось! 1 июля заработала упрощенная ликвидация, а с 10 октября вводят бланк, необходимый для этой процедуры.

📈 В Госдуму внесли законопроект с новой прогрессивной шкалой для НДФЛ

Планируется, что при низких доходах НДФЛ не будет вообще, а при высоких ставка будет 25%. Инициаторы – ЛДПР.

⏩ Налоговики зарезервировали имущественные налоги физлиц

ФНС сделала зачет из сальдо ЕНС в имущественные налоги физлиц. В личных кабинетах появился раздел отложенной переплаты. Деньги на фиксированные взносы ИП с сальдо ЕНС ушли в резерв на имущественные налоги.

👈 Если ФНС молчком делала зачеты из вашей старой переплаты по налогам, ее должны включить в сальдо ЕНС

Переплата по налогам со сроком более 3 лет в сальдо ЕНС не вошла и вернуть ее налогоплательщик не может. Но если налоговики сами нарушили процедуру, не известили компанию или человека об этой переплате, то деньги можно вернуть.

🙏 Налоговики хотят побыстрее получить от бизнеса уведомления на имущественные налоги

Срок сдачи уведомления по ЕНП на имущественные налоги за 3 квартал – 25 октября. Но уже в сентябре налоговики начали бить тревогу по поводу того, что бизнес все еще не сдал это уведомление.

🔀 Изменились реквизиты для уплаты взносов на травматизм в Москве и Подмосковье

Московским работодателям при перечислении взносов в СФР надо указывать новые реквизиты фонда – КПП и ОКТМО.