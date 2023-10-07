НДФЛ

Унаследованную квартиру в недостроенном доме можно продать без НДФЛ только через 5 лет

Обычно наследники могут продать квартиру без НДФЛ через 3 года после дня смерти ее бывшего владельца. Но если на момент смерти новостройка, где находится эта квартира, еще не достроена, то минимальный срок владения – уже 5 лет, и по дате его отсчета есть нюансы.
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Разъяснение дает Минфин в письме от 12.09.2023 № 03-04-07/87164.

Ситуация: человек заключил договор долевого участия, оплатил его (полностью или частично) и умер, не дожив до дня сдачи дома.

Срок владения для наследников будет идти от такой даты:

  • от дня смерти наследодателя (если он до смерти полностью рассчитался с застройщиком);

  • от даты полного расчета наследников с застройщиком (если наследодатель не успел при жизни рассчитать полностью).

Что касается минимального срока владения, то он составляет 3 года, если речь идет о наследстве имущества.

Недостроенная квартира по ДДУ – это имущественное право. На нее льгота про 3 года не распространяется. Поэтому минимальный срок – 5 лет.

То есть, наследники могут продать квартиру в новостройке без НДФЛ через 5 лет со дня смерти наследодателя или со дня полного расчета с застройщиком.

Между тем, срок все-таки будет 3 года, а не 5 лет, если эта квартира для наследника – единственное жилье.

Кроме того, если у наследника семья с двумя детьми, то при соблюдении ряда условий, квартиру можно продать без НДФЛ при любом сроке владения.

Резюмируем выводы из письма в таблице.

Продажа квартиры, полученной в наследство на этапе строительства (по ДДУ)

Минимальный срок владения

Дата начала срока владения

  • 5 лет – в общем случае;

  • 3 года – если это единственное жилье;

  • 0 – если у наследника семья с 2 детьми

  • с даты смерти наследодателя – если он полностью рассчитался с застройщиком при жизни;

  • с даты полной оплаты квартиры – если наследник сам платил застройщику

Про минимальный срок владения имуществом в разных ситуациях читайте здесь.

Комментарии

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