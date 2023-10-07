Унаследованную квартиру в недостроенном доме можно продать без НДФЛ только через 5 лет

Разъяснение дает Минфин в письме от 12.09.2023 № 03-04-07/87164.
Ситуация: человек заключил договор долевого участия, оплатил его (полностью или частично) и умер, не дожив до дня сдачи дома.
Срок владения для наследников будет идти от такой даты:
от дня смерти наследодателя (если он до смерти полностью рассчитался с застройщиком);
от даты полного расчета наследников с застройщиком (если наследодатель не успел при жизни рассчитать полностью).
Что касается минимального срока владения, то он составляет 3 года, если речь идет о наследстве имущества.
Недостроенная квартира по ДДУ – это имущественное право. На нее льгота про 3 года не распространяется. Поэтому минимальный срок – 5 лет.
То есть, наследники могут продать квартиру в новостройке без НДФЛ через 5 лет со дня смерти наследодателя или со дня полного расчета с застройщиком.
Между тем, срок все-таки будет 3 года, а не 5 лет, если эта квартира для наследника – единственное жилье.
Кроме того, если у наследника семья с двумя детьми, то при соблюдении ряда условий, квартиру можно продать без НДФЛ при любом сроке владения.
Резюмируем выводы из письма в таблице.
Продажа квартиры, полученной в наследство на этапе строительства (по ДДУ)
Минимальный срок владения
Дата начала срока владения
Про минимальный срок владения имуществом в разных ситуациях читайте здесь.
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