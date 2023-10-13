💌 Налоги ИП зарезервировали в личные, большой бизнес будет считаться малым, юрадрес будет электронным. Топ новостей за неделю

Мы собрали для вас самые важные новости уходящей недели, которые вы могли пропустить.

🔎 Новый рекомендованный РСВ за 9 месяцев проверят на контрольные соотношения

Новую форму РСВ еще официально не утвердили, но контрольные соотношения к ней уже есть.

Данные из раздела 1 будут сравнивать с подразделом 4.

👈 👉 Роструд поменял свое мнение про длинные выходные родителям детей-инвалидов

Сначала Роструд утверждал, что 4 рабочих дня х 6 = 24 календарных дня, теперь признал, что 24 – это рабочие дни.

Речь идет о накоплении выходных родителями детей-инвалидов.

🐣 С 2025 года появится новая категория для малого бизнеса МСП+

Будет новая категория компаний, которые не малые и не средние, но и не крупные.

Нововведение будет распространяться пока только на несколько приоритетных отраслей – обрабатывающую промышленность, ИТ, инжиниринговые и технологические компании, туризм.

🔄 ИП не может зарезервировать фиксированные взносы, пока досрочно не оплатит налог на имущество

Деньги, которые попадают на ЕНС, автоматически идут в резерв на уплату личных налогов ИП. Текущие долги гасить можно, их ФНС пропустит вперед. А вот отложить сейчас деньги в кубышку резерва на фиксированные взносы можно только после того, как в эту кубышку будут отложены имущественные налоги.

Хотите досрочно оплатить «фиксы» – сначала заплатите досрочно налог за авто. По-другому никак.

📧 Предложили регистрировать компании на электронный адрес

Компания может завести себе электронку на Госуслугах и тогда аренда офиса будет не нужна. Но если фирма долго не ведет никакую переписку по этому емейлу, в ЕРЮЛ внесут запись о недостоверности.

🎩 ФНС предлагает повторно уплатить налоги и взносы ИП после резервирования их в имущественные налоги

ИП заплатил налоги по бизнесу, но они ушли в резерв на личные имущественные налоги. А срок уплаты налогов по бизнесу – уже вот-вот. Что же делать? ФНС советует еще раз заплатить бизнес-налоги.

На самом деле можно не платить повторно, потому что к сроку уплаты резерв поднимут на ЕНС и уплаченные налоги уйдут по назначению – в бюджет.