🍁 У политиков не будет ФСБУ, у носков будет паспорт, у китайцев – новый РСВ. Топ новостей за неделю

🚧 Политики не хотят применять ФСБУ
Представители разных политических партий внесли в Госдуму проект об упрощенном бухучете для партий (без сложных норм ФСБУ и т. д.)
💨 Если у ИП забрали аванс по УСН в резерв по имущественным налогам, деньги вернут на ЕНС 30 октября. Пеней не будет
Зарезервированные имущественные налоги разрезервируют обратно, если будет долг по УСН или другим налогам.
За 2023 год надо будет отчитываться по новой форме. Поправки внесли из-за стандартного вычета, имущественных прав и цифровых активов.
⏳ Если досрочно уплатить взносы за декабрь в декабре, ФНС зарезервирует их по досрочному уведомлению
На страховые взносы за декабрь, уплаченные в декабре, ФНС ждет досрочное уведомление с кодом 34/03 или платежку с периодом МС.12.2023.
👗 У одежды может появиться цифровой паспорт с информацией о продукте
Одежде нужен паспорт, чтобы легче было ее перерабатывать. В паспорте будет информация о составе материала, о месте производства, какая у ткани структура и цвет, а также фотографии изделия.
👷 Китай, Вьетнам и РСВ. Когда по сотрудникам-иностранцам надо сдавать новую форму РСВ, а когда – старую
За китайцев и вьетнамцев платят взносы по отдельным тарифам. Поэтому если у вас есть такие работники, сдавайте РСВ по новой форме. Если таких нет – по старой.
Комментарии2
Главный бухгалтер
у каждого?
у женских можно один паспорт на оба носка, они всегда вместе. Для мужиков обязательно к каждому носку - свой паспорт