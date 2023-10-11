🍁 У политиков не будет ФСБУ, у носков будет паспорт, у китайцев – новый РСВ. Топ новостей за неделю

Мы собрали для вас самые важные новости уходящей недели, которые вы могли пропустить.

🚧 Политики не хотят применять ФСБУ

Представители разных политических партий внесли в Госдуму проект об упрощенном бухучете для партий (без сложных норм ФСБУ и т. д.)

💨 Если у ИП забрали аванс по УСН в резерв по имущественным налогам, деньги вернут на ЕНС 30 октября. Пеней не будет

Зарезервированные имущественные налоги разрезервируют обратно, если будет долг по УСН или другим налогам.

📌 Изменилась форма 3-НДФЛ

За 2023 год надо будет отчитываться по новой форме. Поправки внесли из-за стандартного вычета, имущественных прав и цифровых активов.

⏳ Если досрочно уплатить взносы за декабрь в декабре, ФНС зарезервирует их по досрочному уведомлению

На страховые взносы за декабрь, уплаченные в декабре, ФНС ждет досрочное уведомление с кодом 34/03 или платежку с периодом МС.12.2023.

👗 У одежды может появиться цифровой паспорт с информацией о продукте

Одежде нужен паспорт, чтобы легче было ее перерабатывать. В паспорте будет информация о составе материала, о месте производства, какая у ткани структура и цвет, а также фотографии изделия.

👷 Китай, Вьетнам и РСВ. Когда по сотрудникам-иностранцам надо сдавать новую форму РСВ, а когда – старую

За китайцев и вьетнамцев платят взносы по отдельным тарифам. Поэтому если у вас есть такие работники, сдавайте РСВ по новой форме. Если таких нет – по старой.