Большинство россиян считают, что легче всего устроиться на работу курьером, охранником и грузчиком

57% опрошенных решили, что пойти работать курьером — это проще простого, работодатели принимают практически всех. Об этом сказано в исследовании сервиса «Работа.ру».
Второе место по самому легкому трудоустройству занимает позиция охранника, так считают 49% респондентов. На третьем месте — профессия грузчика.
20% думают, что легко устроиться на работу водителем, 7% — поваром, 5% — маркетологом.
Большинство участников опроса (64%) уверены, что эти профессии простые для трудоустройства, поскольку не требуют специального образования.
27% считают, что эти должности не связаны с высоким уровнем ответственности.
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Комментарии1
Светлана Вейс
Хочу еще от себя добавить, если ты женщина не состоящая на воинском учете или без официального трудоустройства. Сейчас везде будут требовать военник)))