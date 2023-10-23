Большинство россиян считают, что легче всего устроиться на работу курьером, охранником и грузчиком

Проще всего получить работу, для выполнения которой не нужно специальное образование и которая не связаны с высоким уровнем ответственности.

57% опрошенных решили, что пойти работать курьером — это проще простого, работодатели принимают практически всех. Об этом сказано в исследовании сервиса «Работа.ру».

Второе место по самому легкому трудоустройству занимает позиция охранника, так считают 49% респондентов. На третьем месте — профессия грузчика.

20% думают, что легко устроиться на работу водителем, 7% — поваром, 5% — маркетологом.

Большинство участников опроса (64%) уверены, что эти профессии простые для трудоустройства, поскольку не требуют специального образования.

27% считают, что эти должности не связаны с высоким уровнем ответственности.

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