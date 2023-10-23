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Большинство россиян считают, что легче всего устроиться на работу курьером, охранником и грузчиком

Проще всего получить работу, для выполнения которой не нужно специальное образование и которая не связаны с высоким уровнем ответственности.
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57% опрошенных решили, что пойти работать курьером — это проще простого, работодатели принимают практически всех. Об этом сказано в исследовании сервиса «Работа.ру».

Второе место по самому легкому трудоустройству занимает позиция охранника, так считают 49% респондентов. На третьем месте — профессия грузчика.

20% думают, что легко устроиться на работу водителем, 7% — поваром, 5% — маркетологом.

Большинство участников опроса (64%) уверены, что эти профессии простые для трудоустройства, поскольку не требуют специального образования.

27% считают, что эти должности не связаны с высоким уровнем ответственности.

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Комментарии

1
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    Buh Lo
    1 час назад

    Светлана Вейс

    Хочу еще от себя добавить, если ты женщина не состоящая на воинском учете или без официального трудоустройства. Сейчас везде будут требовать военник)))

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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