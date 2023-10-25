Новости для бухгалтера
Обзоры для бухгалтера

😺 Бухгалтерам выдали новую РСВ, новую проверку деклараций и платежных поручений на налоги. Топ новостей за неделю

Мы собрали для вас самые важные новости уходящей недели, которые вы могли пропустить.
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📜 Стало известно, что изменится в справке о принадлежности ЕНП

В справку добавили пояснительную сноску для графы «Дата поступления/списания» в разделе II «СПИСАНИЯ». Кстати, теперь эту справку можно заказать в сокращенном виде. Там будет агрегированная сумма в пределах одного дня.

🔬 Обновили правила контроля налоговых платежек

Теперь платежки проходят только по правилам, которые установлены приказом Минфина от 12.11.2013 № 107н. Основание платежа для налогов – 0, КПП – 0, но можно поставить свой.

Еще с 2024 года платежки со статусом 02 уже точно не пройдут. Банкам уже предписали запретный алгоритм.

🐢Утвердили новую форму РСВ

Она должна была выйти к отчету за 3 квартал, но налоговики не успели. При необходимости пришлось отчитываться по форме, рекомендованной письмом ФНС. Теперь есть официальный бланк. Изменения касаются некоторых иностранных работников (из Китая и Вьетнама).

🔎 Перед отражением на ЕНС декларации проверят на контрольные соотношения

С 1 октября заработало правило, по которому данные из декларации сразу не отразятся на ЕНС, если идет несоответствие контрольным соотношениям. Эти КС разработала ФНС. Проверки подвергнут 19 видов отчетов (НДС, налог на прибыль, УСН, 6-НДФЛ и т. д.)

🙆 ФНС исправила свою ошибку в коде периода для взносов

В письме про досрочную уплату страховых взносов за декабрь ФНС допустила досадную опечатку. Пришлось выпускать новое письмо, чтобы уточнить предыдущее. Суть его такова: если платить взносы за декабрь в декабре, сразу сдавайте уведомление с кодом 34/03.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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