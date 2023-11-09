Список документов при увольнении в 2024 году

В 2024 году работодатель при увольнении сотрудника обязан выдать без заявления:

Для отдельных категорий сотрудников в 2024 году нужно выдавать дополнительный набор документов:

копию подраздела 3 раздела 1 формы ЕФС-1 (замена ДСВ-3) за последние три месяца, если организация перечисляла добровольные страховые взносы на накопительную часть пенсии;

подраздел 2 раздела 1 формы ЕФС-1 за текущий год, если сотрудник имеет право на досрочную пенсию;

По письменному заявлению сотрудник может получить от работодателя:

справку по форме №182н о заработке для расчета пособий за периоды до 2023 года.

справку о том, что на дату увольнения дополнительные выходные для ухода за ребенком-инвалидом в этом календарном году он не использовал или использовал их частично;

справку о работе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

Несмотря на то, что справку 182н отменили с 2023 года, работодатель не может отказать в ее выдаче за предыдущие периоды. Тем более, если сотрудник обратился с письменным заявлением о ее предоставлении.

Если работник отказался от ведения бумажной трудовой книжки, то форму о трудовой деятельности СТД-Р нужно выдать в электронном виде.

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