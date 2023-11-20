🌱 Будет новая предельная база и новая графа в счете-фактуре. Топ новостей за неделю

Мы собрали для вас самые важные новости уходящей недели, которые вы могли пропустить.

📄 Будет новая форма счета-фактуры с графой 14

В новой графе надо указывать стоимость товара, подлежащего прослеживаемости (без НДС). Еще в УПД не надо будет дублировать номер накладной.

👸 Привлекательная внешность помогает продвинуться по карьерной лестнице

Фавориты работодателей – красотки и красавчики. Их и на работу берут охотнее, и потом повышают в должности. В этом уверены участники опроса.

📌 Новые сроки уведомлений и уплаты НДФЛ. Ловите таблицу на 2024 год

Закон с поправками по срокам и периодам отражения НДФЛ на ЕНС вот-вот примут. Подготовили для вас таблицу на 2024 год. В ней 24 строки, ведь каждый месяц надо будет два раза платить НДФЛ и сдавать два уведомления.

🚀 Утвердили предельную базу для страховых взносов на 2024 год

С 2024 года предельная база по страховым взносам увеличится на 16% – до 2 225 000 руб. Это влияет на размер будущей пенсии. Чем больше база, тем меньше пенсионных баллов вы заработаете.

🙆 При заполнении декларации по налогу на прибыль сверьте раздел 1 и лист 02. Ошибка бухгалтера чревата проблемами

По ТКС пройдет декларация, в которой начисленные авансы по налогу на прибыль в разделе 1 будут выше, чем реальные авансы из листа 02. Если потом спохватиться и исправить ошибку, уменьшение на ЕНС проведут не сразу.

📲 На Госуслугах может появиться информация о сим-картах

Хотят сделать, чтобы на портале Госуслуги пользователи могли увидеть информацию о зарегистрированных на их имя сим-картах.

В личном кабинете можно будет проверить, не используют ли старый номер мошенники, сколько сим-карт оформлено на вас.