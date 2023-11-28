Интернет и IT

Путин: автоматизация и ИИ создадут условия для роста доходов россиян

Развитие искусственного интеллекта приведет к тому, что сотрудникам придется повышать свою компетентность. Тогда их труд станет высокооплачиваемым и доходы будут расти.
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Президент Владимир Путин считает, что развитие автоматизации и искусственного интеллекта создаст нужные условия для роста доходов. Об этом пишет «ТАСС».

Автоматизация, повсеместное внедрение технологий искусственного интеллекта - это не только ресурс для укрепления нашего научного, образовательного, технологического, производственного потенциала. Это и одно из важнейших условий опережающего роста доходов граждан, формирования в России экономики высоких заработных плат, повышения качества жизни людей как главной цели нашего развития, — сказал президент.

Также он отметил, что современные технологии требуют от сотрудников серьезных знаний, умений и компетенций, а значит их труд будет высоко оплачиваться.

Машины смогут выполнять рутинную бытовую, производственную и управленческую работу, а также решать креативные задачи. Тогда как специалисты возьмут на себя самые сложные задачи.

Комментарии

1
  • Логотип vladsavushkin
    vladsavushkin
    15 минут назад

    Владислав

    Развитие искусственного интеллекта приведет к тому, что сотрудникам придется повышать свою компетентность

    IMG_2991.jpeg

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Интернет и IT

Путин: автоматизация и ИИ создадут условия для роста доходов россиян

Развитие искусственного интеллекта приведет к тому, что сотрудникам придется повышать свою компетентность. Тогда их труд станет высокооплачиваемым и доходы будут расти.

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