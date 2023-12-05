🐾 Бухгалтеры получили второе ЕНП-уведомление на НДФЛ, новые строки в справке о ЕНС, новый кассовый документ. Топ новостей за неделю

Мы собрали для вас самые важные новости уходящей недели, которые вы могли пропустить.

⏰ Бюджетникам надо досрочно уплатить налоги и сдать уведомления по ЕНП

Для завершения финансового года бюджетные организации должны провести сверку с ФНС по ЕНС, уплатить налоги, сдать уведомления, а по имущественным налогам – еще и заявление о зачете.

👪 Стало известно, какие данные надо передать в СФР на работника по ГПХ для отпуска по уходу за ребенком

Так как работникам по договору ГПХ не оформляют отпуск по уходу за ребенком, в СФР для пособия на них надо передать информацию о периоде выплаты пособия – в зависимости от продолжительности договора.

📜 📜 Приняли закон про два ЕНП-уведомления по НДФЛ

С 2024 года надо будет два раза в месяц сдавать уведомление по НДФЛ (3 и 25 числа) и два раза в месяц платить налог (5 и 28 числа).

💸 Изменят порядок ведения кассовых операций бизнеса

Сейчас кассовые операции оформляют приходными и расходными кассовыми ордерами. Будет еще квитанция о размене наличных денег.

📗 Изменится форма справки о сальдо ЕНС

В справке появится строка «Сальдо по пени на 01.01.2023». И введут новые приложения: «детализация сведений положительного сальдо ЕНС» и «информация о предстоящих и зарезервированных платежах».

🚯 Утвердили контрольные соотношения для уведомлений по ЕНП

В уведомлениях по ЕНП проверят КБК, сумму, дату, период. Пока в ожидании приказа с контрольными соотношениями надо руководствоваться письмом ФНС.

🏃 Меняют правила расчета среднего заработка для справки в центр занятости

Причина – новый закон о занятости, который депутаты приняли во втором чтении. Новые правила издаст Минтруд, а старые были утверждены правительством. Существенных изменений нет. Для расчета берут зарплату за 3 месяца.