Когда работодатель может не согласовывать с профсоюзом график отпусков

Если в профсоюзе состоят меньше половины сотрудников, то с ним не нужно согласовывать локальные нормативные акты, в том числе и график отпусков.

Если профсоюзная организация не объединяет 50% сотрудников, то работодатель может не согласовывать с ней график отпусков (ст. 372 ТК). Об этом рассказали эксперты на сайте Роструда.

Также если профсоюз не уполномочен представлять интересы всех работников в социальном партнерстве на локальном уровне, то с ним не нужно согласовывать и другие локальные нормативные акты.

График отпусков должен быть утвержден не позднее чем за две недели до наступления календарного года.

Сотрудники могут выразить свое желание об удобном периоде отпуска в новом году, но учитывать их мнение или нет, решает сам работодатель.