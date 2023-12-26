Когда работодатель может не согласовывать с профсоюзом график отпусков

Если профсоюзная организация не объединяет 50% сотрудников, то работодатель может не согласовывать с ней график отпусков (ст. 372 ТК). Об этом рассказали эксперты на сайте Роструда.
Также если профсоюз не уполномочен представлять интересы всех работников в социальном партнерстве на локальном уровне, то с ним не нужно согласовывать и другие локальные нормативные акты.
График отпусков должен быть утвержден не позднее чем за две недели до наступления календарного года.
Сотрудники могут выразить свое желание об удобном периоде отпуска в новом году, но учитывать их мнение или нет, решает сам работодатель.
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