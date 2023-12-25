Бухгалтерам выдали новую форму ЕФС-1 и новые коды для ЕНП-уведомлений. Топ новостей за неделю

Мы собрали для вас самые важные новости уходящей недели, которые вы могли пропустить.

👉 Четкие условия для выплаты премий надо будет прописывать в зарплатной нормативке

Внесут поправки в ТК в части премирования работников. При установлении систем премирования в колдоговорах, соглашениях, локальных нормативных актах надо прописать виды и размеры премий, сроки, основания и условия их выплаты (с учетом качества, эффективности и продолжительности работы, наличия или отсутствия дисциплинарного взыскания и других условий).

💰 Запретят начислять сверхурочные на «голый» оклад

Оплачивать сверхурочную работу надо будет исходя из зарплаты, включая компенсационные и стимулирующие выплаты.

🔥🔥🔥 Вводят новые коды для ЕНП-уведомлений по НДФЛ

С 2024 года сроков уплаты НДФЛ будет больше. Поэтому нужны новые коды для уведомлений по ЕНП. Смотрите их в нашей таблице.

📃 Утвердили новую форму ЕФС-1

Среди изменений – новые коды для подраздела 1.1 формы ЕФС-1.

🔣 На титульном листе новой формы ЕФС-1 надо будет указывать новые коды

Новые коды в новой ЕФС-1 будут не только в подразделе 1.1 (бывшая СЗВ-ТД), но и на титульном листе (ИП01, ИП02 и т. д.)

🎅 Сколько будем отдыхать на Новый год

Новогодние каникулы продлятся 10 дней. Сотрудники начнут отдыхать с 30 декабря 2023 года и выйдут на работу только 9 января 2024 года.