Бухгалтерам выдали новую форму ЕФС-1 и новые коды для ЕНП-уведомлений. Топ новостей за неделю

👉 Четкие условия для выплаты премий надо будет прописывать в зарплатной нормативке
Внесут поправки в ТК в части премирования работников. При установлении систем премирования в колдоговорах, соглашениях, локальных нормативных актах надо прописать виды и размеры премий, сроки, основания и условия их выплаты (с учетом качества, эффективности и продолжительности работы, наличия или отсутствия дисциплинарного взыскания и других условий).
💰 Запретят начислять сверхурочные на «голый» оклад
Оплачивать сверхурочную работу надо будет исходя из зарплаты, включая компенсационные и стимулирующие выплаты.
🔥🔥🔥 Вводят новые коды для ЕНП-уведомлений по НДФЛ
С 2024 года сроков уплаты НДФЛ будет больше. Поэтому нужны новые коды для уведомлений по ЕНП. Смотрите их в нашей таблице.
Среди изменений – новые коды для подраздела 1.1 формы ЕФС-1.
🔣 На титульном листе новой формы ЕФС-1 надо будет указывать новые коды
Новые коды в новой ЕФС-1 будут не только в подразделе 1.1 (бывшая СЗВ-ТД), но и на титульном листе (ИП01, ИП02 и т. д.)
🎅 Сколько будем отдыхать на Новый год
Новогодние каникулы продлятся 10 дней. Сотрудники начнут отдыхать с 30 декабря 2023 года и выйдут на работу только 9 января 2024 года.
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