Трудовые отношения

Работодатель не может уволить сотрудника за частые больничные

Сотрудники, которые часто уходят на больничный, не могут быть уволены, поскольку у них есть уважительная причина для пропуска работы.
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Частый уход сотрудника на больничный не может стать основанием для его увольнения. Об этом пишет Роструд в своем телеграм-канале.

Трудовой договор может быть расторгнут в случае однократного грубого нарушения обязанностей. Сотрудника можно уволить за:

  • прогул — отсутствие на рабочем месте без уважительной причины в течение всего дня или более четырех часов;

  • появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;

  • совершение хищения, растраты, уничтожения или повреждения имущества;

  • нарушение требований охраны труда, которое повлекло тяжкие последствия или создало реальную угрозу наступления аварий, несчастных случаев и катастроф. Это должна оценить комиссия по охране труда.

Также работодатель имеет право уволить сотрудника в случаях:

  • ликвидации бизнеса;

  • сокращения численности или штата работников;

  • несоответствия квалификации сотрудника занимаемой должности;

  • многократного неисполнения трудовых обязанностей без уважительных причин.

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Работодатель не может уволить сотрудника за частые больничные

Сотрудники, которые часто уходят на больничный, не могут быть уволены, поскольку у них есть уважительная причина для пропуска работы.

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