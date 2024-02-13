Работодатель не может уволить сотрудника за частые больничные

Частый уход сотрудника на больничный не может стать основанием для его увольнения. Об этом пишет Роструд в своем телеграм-канале.
Трудовой договор может быть расторгнут в случае однократного грубого нарушения обязанностей. Сотрудника можно уволить за:
прогул — отсутствие на рабочем месте без уважительной причины в течение всего дня или более четырех часов;
появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
совершение хищения, растраты, уничтожения или повреждения имущества;
нарушение требований охраны труда, которое повлекло тяжкие последствия или создало реальную угрозу наступления аварий, несчастных случаев и катастроф. Это должна оценить комиссия по охране труда.
Также работодатель имеет право уволить сотрудника в случаях:
ликвидации бизнеса;
сокращения численности или штата работников;
несоответствия квалификации сотрудника занимаемой должности;
многократного неисполнения трудовых обязанностей без уважительных причин.
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