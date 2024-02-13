Работодатель не может уволить сотрудника за частые больничные

Сотрудники, которые часто уходят на больничный, не могут быть уволены, поскольку у них есть уважительная причина для пропуска работы.

Частый уход сотрудника на больничный не может стать основанием для его увольнения. Об этом пишет Роструд в своем телеграм-канале.

Трудовой договор может быть расторгнут в случае однократного грубого нарушения обязанностей. Сотрудника можно уволить за:

прогул — отсутствие на рабочем месте без уважительной причины в течение всего дня или более четырех часов;

появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;

совершение хищения, растраты, уничтожения или повреждения имущества;

нарушение требований охраны труда, которое повлекло тяжкие последствия или создало реальную угрозу наступления аварий, несчастных случаев и катастроф. Это должна оценить комиссия по охране труда.

Также работодатель имеет право уволить сотрудника в случаях: