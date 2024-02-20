Сотрудника можно привлечь к дисциплинарной ответственности за разглашение зарплат коллег

Узнать, сколько работодатель платит коллегам и рассказать всем в коллективе, чревато увольнением и дисциплинарными взысканиями.

Работник, который сообщил кому-либо о размере заработной платы коллег, может грозить дисциплинарная ответственности и даже увольнение. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо Государственной инспекции труда по Нижегородской области.

Наказать такого сотрудника можно только, если в локальном нормативном акте работодателя установлен запрет на разглашение размера заработной платы.

Разглашением будет считаться любая форма раскрытия такой информации третьим лицам. Работник может оспорить наказание в судебном порядке. Однако если внутренними документами установлен запрет на такие действия, то перспектива успешного разрешения судебного спора маловероятна, — сказал управляющий партнер адвокатского бюро «Гаевский и партнеры», член Совета Московского регионального отделения «Деловой России» Сергей Гаевский.

Из-за дефицита кадров работодатели стали чаще повышать оклад квалифицированным специалистам, чтобы удержать их. Однако такая практика может создать напряженность в трудовом коллективе и вызвать неодобрение