Как работодателю поймать удаленщика на прогулах

Если сотрудник на удаленке не выходит на связь с работодателем больше двух дней подряд без уважительных причин, то это считается нарушением. С ним могут расторгнуть трудовой договор.

Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец рассказал, что при учете прогулов нужно разделять случаи, когда сотрудник постоянно на работает в удаленном режиме и когда ему установлен гибридный режим с посещением офиса. Об этом сказано на сайте Роструда.

При полноценной удаленной работе руководство может контролировать выполнение задач по отчетам и с помощью периодических сеансов связи.

В таких условиях зафиксировать прогул или отсутствие на работе практически невозможно. Но законом предусмотрен такой вид нарушения со стороны работника, как отсутствие взаимодействия с работодателем более двух дней подряд, — сказал Иван Шкловец.

В случае, когда удаленщик не выходит на связь с работодателем в течение двух дней и без уважительных причин, то с ним можно прекратить трудовой договор.

При смешанном графике работы прогулом будет считаться день, когда сотрудник должен был появиться в офисе, но не сделал этого.