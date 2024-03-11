Трудовые отношения

Работодатели подали более 13 000 заявок по программе субсидирования найма

Компании, которые принимают на работу соискателей из центров занятости, могут получить субсидии в размере 3-х МРОТ. Если у организации учредитель с инвалидностью, размер выплат вырастет до 6 МРОТ.
18 5

С начала 2024 года компании направили больше 13 тыс. заявлений на участие в программе субсидирования найма.

Господдержку могут получить компании, некоммерческие организации и ИП:

  1. Зарегистрированные до 2024 года.

  2. Без долгов по налогам, зарплате, страховым взносам и штрафам.

Об этом напоминает Роструд в своем телеграм-канале.

В прошлом году программа показала свою востребованность,: работодатели трудоустроили по ней более 50 000 человек, что почти в 2 раза больше по сравнению с 2022 годом, — сказал замруководителя Роструда Ян Талбацкий.

Участники программы получают субсидии в размере 3-х МРОТ на каждого трудоустроенного работника. Выплаты увеличиваются на районный коэффициент и сумму страховых взносов.

Субсидирование найма работает с 2021 года и распространено в том числе на трудоустройство молодых людей в возрасте до 30 лет, а также тех, кто находится под риском увольнения или совсем потерявших работу.

С 2024 года в программе могут участвовать:

  • ИП с инвалидностью;

  • компании, которые учредили инвалиды;

  • общероссийские общественные организации инвалидов.

Такие работодатели будут получать выплатыв размере 6 МРОТ.

Начать дискуссию

Обзоры для бухгалтера

Что вам нужно знать про работу и отдых 7 и 8 марта, интервью с главбухом «Клерка», день одеялка, мужчины рассказали, где ищут невест. 👰«Ночной бухгалтер» №1638

Поздравляем всех женщин с наступающим праздником 8 Марта. Желаем, чтобы в этот день вы полноценно отдыхали, смотрели любимые сериалы, гуляли, занимались тем, чем хочется, но на что обычно не хватает времени. И, конечно, пусть вас окружают цветы и любовь. А мы подводим итоги недели, беседуем с главбухом «Клерка», празднуем день теплого одеяла и кибер-весну.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
58

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
УК РФ

После проверок Счетной палаты возбудили 18 уголовных дел

Счетная палата возбудила 132 административных дела и вынесла 126 постановлений на общую сумму штрафов в 4,33 млн рублей. В прошлом году она была намного меньше — 863,8 тысяч рублей.

9
Налоговые проверки

В 2024 году возросли риски проверок ФНС по взаимозависимости: что делать бизнесу

С 1 января 2024 года в НК расширили перечень лиц, признаваемых взаимозависимыми. Это значит, что ранее безопасные сделки могут попасть под налоговый контроль.

26

Календарь вебинаров

20
Лучшие спикеры, новый каждый день
Валютные операции

ЦБ снова продлил валютные ограничения: еще на полгода

Клиенты банков могут снимать с валютного счета не больше 10 000 долларов или эквивалентной суммы в евро.

25
Бесплатно с Отчетность по экологии

Кто должен подготовить и сдать экологическую отчетность за 2023 год. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, кто должен подготовить и сдать экологическую отчетность за 2023 год.

Кто должен подготовить и сдать экологическую отчетность за 2023 год. Мини-курс
17
Бесплатно с УСН

Декларация по УСН «доходы» за 2023: когда и как сдавать, образец

Рассказываем, кто, в какой форме и в какие сроки сдает декларацию по УСН с объектом налогообложения «доходы». Даем образец, как заполнить декларацию. 

Декларация по УСН «доходы» за 2023: когда и как сдавать, образец
61

Онлайн-курсы

46
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
НДФЛ

Когда надо платить НДФЛ за вахтовую надбавку

Одной из гарантий для вахтовиков является вахтовая надбавка — аналог командировочных. Но как и по всем льготам и выплатам, у нее есть свои правила, прежде всего, в части налогов. Так, с 1 января 2024 г. налогом на доходы (НДФЛ) не облагается только лимит в 700 рублей. А как быть, если надбавку дают не в денежной форме, а в виде услуг или льгот?

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
12
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: приставы выставили на торги квартиру многодетной, на цветочном рынке ад, домашний труд женщины равен 13% ВВП страны

Подготовили дайджест главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в мире, в одной подборке.

66
Трудовые отношения

Работодатели подали более 13 000 заявок по программе субсидирования найма

Компании, которые принимают на работу соискателей из центров занятости, могут получить субсидии в размере 3-х МРОТ. Если у организации учредитель с инвалидностью, размер выплат вырастет до 6 МРОТ.

18
Управленческий учет

Что такое рентабельность продаж

Если бизнес растет, вместе с выручкой должна увеличиваться и прибыль. Но бывает так, что предприниматель смотрит только на общий оборот и не замечает, что расходы слишком высоки и ему ничего не остается. Чтобы не терять деньги из виду, нужно следить за рентабельностью продаж. Рассказываем, как это делать и каким образом она помогает найти проблемные зоны в бизнесе.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
1
17
Отпуска

Куда поехать в апреле отдыхать: топ стран для отдыха

Середина весны — прекрасное время для пляжного и экскурсионного отдыха. Некоторые курорты только начали принимать туристов или ждут наступления сезона дождей, поэтому людей минимально и цены остаются на доступном уровне. 

Иллюстрация: Onlinetours
49
Выход на пенсию

Социальный фонд напомнил, когда женщины могут уйти на досрочную пенсию

По общему правилу женщины имеют право получать страховую пенсию в 58 лет, но длительный стаж позволяет уйти на отдых на 2 года раньше.

68

Разборы законов

1 198
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
НДФЛ

НДФЛ с материальной выгоды по займам в 2024 году в программах 1С

В этой публикации мы расскажем о том, что нужно сделать в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 и 1С:ЗУП ред. 3.1 для расчета НДФЛ с материальной выгоды. 

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
29
Бухгалтеры

🎁 Лучший подарок — это знания! Дарите коллегам билеты на бухгалтерскую конференцию «Клерка»

На конференции эксперты в области бухгалтерии, кадров и налогов поделятся ценной аналитикой и расскажут, как работать с новыми изменениями в законодательстве. Сейчас вы можете купить 2 билета по цене одного и сделать полезный подарок своим коллегам!

26
Наталия Лукина
Бухгалтеры

Оригинальные подарки на 8 марта, которые порадуют дам. Мужчины, ловите советы от женской части редакции «Клерка»

Всего через три дня наши квартиры превратятся в цветочные магазины. Хотя каких-то правил относительно цветов, которые нужно дарить на 8 марта, нет, мужчины, из года в год, дарят мимозу и тюльпаны. Хотя в реальности пожелания дам немного разнообразнее. Провели опрос и узнали, что хотели бы девушки получить в подарок.

Оригинальные подарки на 8 марта, которые порадуют дам. Мужчины, ловите советы от женской части редакции «Клерка»
104
1,1 тыс.
Ведение бизнеса

Минпромторг может поддержать продажу цветов в экологичной упаковке

Цветочному бизнесу окажут господдержку, если производители и продавцы будут упаковывать букеты в экологичные материалы. Это снизит расходы на переработку полиэтилена.

2
37
ФСБУ Основные средства

Для амортизации дорогого авто есть несколько вариантов

Если компания владеет дорогим легковым авто, срок его полезного использования и применение коэффициентов амортизации, в т. ч. понижающих, определяют отдельно по ФСБУ 6/2020 и НК. А для транспортного налога — свой нюанс.

18
Кадровый учет

Как перенести отпуск сотрудника, если он утвержден графиком отпусков

График отпусков обязателен как для сотрудника, так и для работодателя. При этом сотрудник может перенести отпуск на другой срок с согласия руководителя.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
23

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Обучение для бухгалтеров

❤️Главбух, решившая уйти из профессии, передала подписку на Клерк.Премиум+Консультации новому пользователю. Поздравляем!

Сегодня наша читательница, которая решила навсегда уйти из бухгалтерии, нашла своего покупателя на подписку Клерк.Премиум+Консультации. Маленький подарок к 8 Марта!

2
103

Интересные материалы

Законопроекты

Молодежному предпринимательству найдут место в законе

Чтобы молодые предприниматели могли получать единые меры поддержки, в законодательстве определят понятие «молодежное предпринимательство».

1
41