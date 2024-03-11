Работодатели подали более 13 000 заявок по программе субсидирования найма

С начала 2024 года компании направили больше 13 тыс. заявлений на участие в программе субсидирования найма.
Господдержку могут получить компании, некоммерческие организации и ИП:
Зарегистрированные до 2024 года.
Без долгов по налогам, зарплате, страховым взносам и штрафам.
Об этом напоминает Роструд в своем телеграм-канале.
В прошлом году программа показала свою востребованность,: работодатели трудоустроили по ней более 50 000 человек, что почти в 2 раза больше по сравнению с 2022 годом, — сказал замруководителя Роструда Ян Талбацкий.
Участники программы получают субсидии в размере 3-х МРОТ на каждого трудоустроенного работника. Выплаты увеличиваются на районный коэффициент и сумму страховых взносов.
Субсидирование найма работает с 2021 года и распространено в том числе на трудоустройство молодых людей в возрасте до 30 лет, а также тех, кто находится под риском увольнения или совсем потерявших работу.
С 2024 года в программе могут участвовать:
ИП с инвалидностью;
компании, которые учредили инвалиды;
общероссийские общественные организации инвалидов.
Такие работодатели будут получать выплатыв размере 6 МРОТ.
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