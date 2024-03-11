Работодатели подали более 13 000 заявок по программе субсидирования найма

Компании, которые принимают на работу соискателей из центров занятости, могут получить субсидии в размере 3-х МРОТ. Если у организации учредитель с инвалидностью, размер выплат вырастет до 6 МРОТ.

С начала 2024 года компании направили больше 13 тыс. заявлений на участие в программе субсидирования найма.

Господдержку могут получить компании, некоммерческие организации и ИП:

Зарегистрированные до 2024 года. Без долгов по налогам, зарплате, страховым взносам и штрафам.

Об этом напоминает Роструд в своем телеграм-канале.

В прошлом году программа показала свою востребованность,: работодатели трудоустроили по ней более 50 000 человек, что почти в 2 раза больше по сравнению с 2022 годом, — сказал замруководителя Роструда Ян Талбацкий.

Участники программы получают субсидии в размере 3-х МРОТ на каждого трудоустроенного работника. Выплаты увеличиваются на районный коэффициент и сумму страховых взносов.

Субсидирование найма работает с 2021 года и распространено в том числе на трудоустройство молодых людей в возрасте до 30 лет, а также тех, кто находится под риском увольнения или совсем потерявших работу.

С 2024 года в программе могут участвовать:

ИП с инвалидностью;

компании, которые учредили инвалиды;

общероссийские общественные организации инвалидов.

Такие работодатели будут получать выплатыв размере 6 МРОТ.