Предупреждение: работодателей вызовут на комиссию за работу с самозанятыми

Минтруд будет часто вызывать работодателей на межведомственные комиссии по борьбе с нелегальной занятостью. Поводом станут: сотрудничество с самозанятыми, зарплаты штатному персоналу ниже МРОТ и среднеотраслевых выплат по региону.
Новые комиссии будут проверять, оправданно ли работодатели заключают договоры с самозанятыми и не дублируют ли они функции штатных сотрудников.
С 1 марта 2024 года выплаты самозанятым больше 20 000 рублей признают подозрительными. По самозанятым контрагентам ФНС передаст информацию в комиссию, если:
их более 10 человек;
им платят более 20 000 руб. в месяц (в среднем);
они работают более 3 месяцев (в среднем).
Организациям, которые попали под подозрение, придется доказывать правомерность такого сотрудничества.
Как грамотно аргументировать свою позицию, избежать штрафов и отстоять право работать с самозанятыми специалистами, расскажет на вебинаре эксперт по трудовым отношениям Елена Пономарева. Елена — консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.
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Вебинар пройдет 20 марта в 11:00 мск! Разберемся с критериями мониторинга и с лимитами на работу с самозанятыми, установленными Минтрудом.
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