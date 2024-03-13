Предупреждение: работодателей вызовут на комиссию за работу с самозанятыми

Нужно срочно подготовиться к мониторингу Минтруда и привести в соответствие документы по работе с самозанятыми.

Минтруд будет часто вызывать работодателей на межведомственные комиссии по борьбе с нелегальной занятостью. Поводом станут: сотрудничество с самозанятыми, зарплаты штатному персоналу ниже МРОТ и среднеотраслевых выплат по региону.

Новые комиссии будут проверять, оправданно ли работодатели заключают договоры с самозанятыми и не дублируют ли они функции штатных сотрудников.

С 1 марта 2024 года выплаты самозанятым больше 20 000 рублей признают подозрительными. По самозанятым контрагентам ФНС передаст информацию в комиссию, если:

их более 10 человек;

им платят более 20 000 руб. в месяц (в среднем);

они работают более 3 месяцев (в среднем).

Организациям, которые попали под подозрение, придется доказывать правомерность такого сотрудничества.

Как грамотно аргументировать свою позицию, избежать штрафов и отстоять право работать с самозанятыми специалистами, расскажет на вебинаре эксперт по трудовым отношениям Елена Пономарева. Елена — консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.

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