Правительство оплатит переезд работников из приоритетных отраслей экономики

Чтобы преодолеть дефицит кадров, Минтруд будет компенсировать затраты работодателей, которые оплачивают переезд сотрудников из других регионов до места работы. Выплаты составят около 300 000 рублей на каждого привлеченного работника.

Минтруд подготовил проект постановления, в котором сказано, что власти будут оказывать компаниям финансовую поддержку на переезд работников из других регионов. Средства смогут получать не только предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), но и бизнес из приоритетных отраслей экономики.

Размер субсидии составит 12 МРОТ, увеличенных на сумму страховых взносов и районный коэффициент. Это около 300 000 рублей на одного сотрудника, пишут «Известия».

Чтобы получить выплаты нужно:

вести деятельность в приоритетной для региона отрасли экономики;

выплачивать заработную плату не ниже среднемесячной по региону;

объем вложений предприятия в проект в текущем или предыдущем финансовом периоде должен превышать 3 млрд рублей;

объем производства продукции или услуг по реализации проекта составит в ближайшие три года более 5% всего валового объема производства данного вида или услуг в субъекте РФ;

иметь численность привлекаемых работников не менее 100.

Для преодоления кадрового дефицита фирмам приходится применять стимулирующие выплаты и повышать зарплаты. ЦБ не раз предупреждал о рисках кадрового голода для экономики, ведь нехватка рабочей силы — основная проблема для роста ВВП. Решение о расширении программы положительно повлияет на рынок труда в регионах, — сказала основатель и гендиректор ООО «HR-перезагрузка» Наталья Громова.

Затраты компенсируют, когда сотрудники переезжают внутри субъекта, если муниципалитеты не граничат и расстояние между ними более 50 км.