Правительство оплатит переезд работников из приоритетных отраслей экономики

Минтруд подготовил проект постановления, в котором сказано, что власти будут оказывать компаниям финансовую поддержку на переезд работников из других регионов. Средства смогут получать не только предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), но и бизнес из приоритетных отраслей экономики.
Размер субсидии составит 12 МРОТ, увеличенных на сумму страховых взносов и районный коэффициент. Это около 300 000 рублей на одного сотрудника, пишут «Известия».
Чтобы получить выплаты нужно:
вести деятельность в приоритетной для региона отрасли экономики;
выплачивать заработную плату не ниже среднемесячной по региону;
объем вложений предприятия в проект в текущем или предыдущем финансовом периоде должен превышать 3 млрд рублей;
объем производства продукции или услуг по реализации проекта составит в ближайшие три года более 5% всего валового объема производства данного вида или услуг в субъекте РФ;
иметь численность привлекаемых работников не менее 100.
Для преодоления кадрового дефицита фирмам приходится применять стимулирующие выплаты и повышать зарплаты. ЦБ не раз предупреждал о рисках кадрового голода для экономики, ведь нехватка рабочей силы — основная проблема для роста ВВП. Решение о расширении программы положительно повлияет на рынок труда в регионах, — сказала основатель и гендиректор ООО «HR-перезагрузка» Наталья Громова.
Затраты компенсируют, когда сотрудники переезжают внутри субъекта, если муниципалитеты не граничат и расстояние между ними более 50 км.
Начать дискуссию