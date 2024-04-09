Новая проблема: кадры из кафе и ресторанов повально уходят в курьеры

Общественный уполномоченный по ресторанному бизнесу Москвы Сергей Миронов сообщил, что ресторанный бизнес столкнулся с проблемой ухода специалистов в курьеры.

По словам Миронова, кафе и ресторанам стало сложно конкурировать по зарплатам.

Очень острая нехватка рабочей силы, людей нет. Это огромная проблема. Причин достаточно много. У нас недостача. Нехватка существенная, очень много сотрудников ресторанов ушло в курьеры — огромное количество. И это, конечно, создает дополнительные проблемы, — сказал Миронов.

Как правило, человек, уходя в курьеры, становится самозанятым. То есть отчисляет минимальные выплаты. Ресторанам же приходится платить за сотрудников страховой взнос и НДФЛ — то есть плюс 30%

"Конкурировать вот так вот, выплачивая на 32% больше, очень сложно", — посетовал Миронов.

Кроме того, у курьеров больше возможностей в целом — более гибкие графики, меньше контроля, нет проблем с медкнижкой, а на предприятии за человеком идет полный контроль. Курьер сегодня работает, а завтра нет, находится в своем собственном графике, получает деньги, не платит налоги, что удобно.