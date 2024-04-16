Роструд развеял юридические мифы о дистанционных работниках

Для удобства мы собрали разъяснения Роструда в таблицу.
❎МИФ
✅ПРАВДА
Трудовое законодательство не регулирует труд дистанционных работников.
На дистанционных работников в полной мере распространяется действие трудового законодательства и иных актов трудового права.
Режим работы и отдыха удаленных работников не регламентируется
Режим рабочего времени и времени отдыха дистанционного работника устанавливается им по своему усмотрению, если иное не предусмотрено трудовым договором, допсоглашением, коллективным договором.
Это не освобождает работодателя от обязанности вести учет рабочего времени такого работника.
По вызову работодателя дистанционный работник обязан выйти на работу в офис
Трудовым договором, допсоглашением могут быть определены условия и порядок вызова работодателем дистанционного работника, выполняющего дистанционную работу временно, для выполнения им трудовой функции на стационарном рабочем месте (кроме случаев, предусмотренных ст. 312.9 ТК).
Отпуск дистанционному работнику меньше, чем у обычных работников
Постоянному дистанционному работнику отпуск предоставляется так же, как любому работнику — не менее 28 рабочих дней ежегодно
Работодатель вправе принудительно перевести работника на удаленную работу без его согласия
Работник может быть временно переведен по инициативе работодателя на дистанционную работу в исключительных случаях:
Согласие работника на такой перевод не требуется.
На дистанционной работе зарплата выплачивается меньше
Выполнение работником трудовой функции дистанционно не может являться основанием для снижения ему заработной платы
Полный справочник для кадровика и бухгалтера по дистанционным работникам смотрите здесь.
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