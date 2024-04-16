Роструд развеял юридические мифы о дистанционных работниках

Режим работы и отдыха удаленных работников не регламентируется

Режим рабочего времени и времени отдыха дистанционного работника устанавливается им по своему усмотрению, если иное не предусмотрено трудовым договором, допсоглашением, коллективным договором.

Это не освобождает работодателя от обязанности вести учет рабочего времени такого работника.