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Трудовые отношения

Для сотрудников важны премии за достижение целей на работе

Материальная мотивация нужна большинству сотрудников. Они рассчитывают получать премии за достижение целей и за выслугу лет.

40% сотрудников считают самыми важными бонусами премии за достижение целей или продаж, еще 40% стремятся получить доплаты за выслугу лет. Об этом сказано в исследовании сервиса «Авито Работа». Результаты есть в распоряжении «Клерка».

Кроме премий и другой материальной мотивации 38% сотрудников ценят наличие в компании бесплатного медицинского страхования и ДМС, 34% рады дополнительным выходным или отпускным дням, а для 30% важна возможность работать из дома. Гибкий график наиболее важен для молодежи от 18 до 24 лет.

Пройти обучение за счет компании хотят 29% участников опроса, 24% не отказались бы от корпоративного транспорта, а 23% ценят оплату обедов.

Корпоративные скидки на продукцию предприятия хотели бы получить 15% работников, 13% рады организации праздников и подаркам для детей. Каждый десятый был бы не против получить абонемент в спортзал, на компенсацию за обустройство рабочего места рассчитывают 10% респондентов.

Только 7% сотрудников хотели бы получить средства на услуги психолога, юриста или других специалистов. 5% предпочли бы иметь корпоративные подписки на онлайн-сервисы, а для 2% важно приводить питомцев в офис и носить мерч компании.

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Трудовые отношения

Для сотрудников важны премии за достижение целей на работе

Материальная мотивация нужна большинству сотрудников. Они рассчитывают получать премии за достижение целей и за выслугу лет.

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