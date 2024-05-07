₽ Заказать рекламу
Зарплата

Работодатели стали предлагать соискателям более высокие зарплаты

На 19% больше новым сотрудникам готовы платить в компаниях Ставрополя. Предложения по размеру заработной платы выросли и в Краснодаре, Барнауле, Ростове-на-Дону и Челябинске.

Средние зарплатные предложения выросли на 10% год к году. Наиболее заметно зарплаты выросли с Ставрополе, где сотрудникам за полный рабочий день предлагают платить на 19% больше, чем в апреле 2023 года.

На 17% выросли предложения по заработной плате в Краснодаре, на 16% в Барнауле, на 15% в Ростове-на-Дону и в Челябинске на 14%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование сервиса «Авито Работа».

«Увеличение объемов строительства в Ставрополе сказывается на приросте средних предлагаемых зарплат в этой сфере — на 37%, а развитие оздоровительного туризма в регионе обусловило рост средних зарплатных предложений в гостинично-ресторанной сфере — на 25%», — сказал управляющий директор «Авито Работы» Дмитрий Пучков.

Недавно мы писали, что долги работодателей по зарплате сократились в 2 раза.

Комментарии

1
Общество

Создадут отдельный реестр осужденных и освободившихся

Минюст предложил утвердить порядок ведения и использования единого реестра лиц, в отношении которых применяется пробация.

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Наталия Лукина
НДС

Нужно ли облагать НДС обеды работников. Судебная практика

Нашла еще одно интересное дело. Некоторые работодатели кормят своих работников или оплачивают их питание. Так поступала и компания N, удерживая НДФЛ, но налоговикам этого показалось мало.

Нужно ли облагать НДС обеды работников. Судебная практика
Стандартный вычет

Для опекунов и родителей-опекунов установлен разный размер стандартного вычета

Вычеты по НДФЛ на детей составляют 1 400 на первого и второго ребенка и 3 000 на третьего и последующих детей. Они одинаковые как для родных родителей, так и приемных и опекунов. Но с вычетом на детей инвалидов – другая история.

Календарь вебинаров

11
Лучшие спикеры, новый каждый день
Бухгалтерское Дело
Бухгалтерский аутсорсинг

Поэтапное поднятие цен на бухгалтерские услуги

Продолжаем серию статей про то, как организовать работу по повышению стоимости бухгалтерских услуг.

Поэтапное поднятие цен на бухгалтерские услуги
Госзакупки

В городах резко вырастет количество камер

Камеры для фиксации нарушений за месяц в среднем приносят бюджету от 5 млн рублей. С умных систем наблюдения приходят штрафы за нарушение поведения в городской среде.

4
Учет в строительстве

Услуги застройщиков не облагаются НДС

Застройщики не платят НДС за услуги по договору участия в долевом строительстве, заключенному в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ.

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Банкротство юридических лиц

Подняли нижнюю планку долга, при который юрлица смогут инициировать банкротство

Теперь в суд с заявлением о несостоятельности будет можно обращаться, если минимальная сумма требований кредиторов составляет 2 млн рублей.

Зарплата

Работодатели стали предлагать соискателям более высокие зарплаты

На 19% больше новым сотрудникам готовы платить в компаниях Ставрополя. Предложения по размеру заработной платы выросли и в Краснодаре, Барнауле, Ростове-на-Дону и Челябинске.

1
Ольга Ульянова
Дробление бизнеса

Новый режим налогообложения для тех, кто дробит бизнес

Из статьи вы узнаете о решении Правительства, которое должно помочь тем, кто искусственно дробит бизнес, потому что не готов переходить с упрощенки на общий режим и работать с НДС.

Новый режим налогообложения для тех, кто дробит бизнес
13
НДФЛ

🏡 Работникам могут разрешить выбирать, в какой бюджет платить НДФЛ. Мнения разделись в нашей группе в ВК

Сейчас налог удерживают работодатели и платят НДФЛ в бюджет региона по месту регистрации компании. Однако удаленные сотрудники и вахтовики, которые не бывают в офисах, пока не могут направить средства в казну по месту своего проживания.

3
НДС

С аванса от иностранного покупателя не надо платить НДС, если потом будет экспорт

При экспорте товаров ставка НДС 0%, а с предоплаты за эти товары платить НДС не надо. Даже если товаров еще нет – они в процессе производства.

Астрал
Регистрация ООО

Как вносить уставной капитал при регистрации ООО

При создании ООО формируются активы нового предприятия путём внесения учредителями своего вклада в форме денег или имущества. Регистрация уставного капитала ООО происходит в определённые сроки и играет ключевую роль в процессе создания бизнеса. Когда нужно его зарегистрировать?

Как вносить уставной капитал при регистрации ООО

Разборы законов

1 276
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Банки

Сбербанк запустил оплату по QR-коду в Турции

«Сбер» нашел лазейку для платежей своими картами в Турции — по QR-коду через SberPay. Чтобы минимизировать санкционные проблемы.

DocsInBox
Отчетность

Алкодекларация: как и когда подавать, нюансы, полезные советы

Предприятия и ИП — участники алкогольного рынка должны регулярно подавать алкодекларации в соответствующие ведомства. Рассказываем, что это за отчет, как и куда он подается в 2024 году, в какие сроки.

Алкодекларация: как и когда подавать, нюансы, полезные советы
Сальдо ЕНС

Как зачесть переплату в счет предстоящей обязанности по уплате налогов

Положительное сальдо ЕНС можно зачесть в счет исполнения будущей обязанности по уплате конкретного налога.

Клерк
ФСБУ

Что меняется с новым ФСБУ «Бухгалтерская отчетность»: правила заполнения, коды и регламент

В марте Минфин утвердил новый ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность», который вступит в силу уже в январе 2025 года. Разбираемся, какие новации нас ждут и что изменится в правилах составления отчетности.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Защита персональных данных

Бухгалтера могут уволить за разглашение зарплат персонала

Кто в компании обрабатывает персональные данные сотрудников, тот и несет ответственность за их разглашение.

Обучение для бухгалтеров

🔥 Акция «Не МАЙся — заниМАЙся!»: топовые онлайн-курсы по 3 690 рублей

До 8 мая включительно вы можете купить лучшие онлайн-курсы «Клерка» за 3 690 рублей и научиться вести учет на маркетплейсах, строить финансовые модели, проводить импортные и экспортные сделки и считать зарплату. А еще можно за можно за месяц получить базовые знания в бухгалтерии и сделать шаг навстречу новой профессии!

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Вадим Зубов
Маркетинг

О ненужности бесплатных консультаций или как «закрыть гештальт»

Цитата: «завершение гештальта» — это проживание чувств, которые долгое время были невыраженными и мешали спокойно жить, это чувство облегчения и освобождения, возможность строить отношения не по привычным сценариям, а более осознанно, выбирая то, что хочется, а не то, что «надо» или «привычно».

4

Интересные материалы

Пользователи интернета

Снизились издержки при получении копий учредительных документов: ФНС подтвердила

Только за 1 месяц работы предприниматели обращались к сервису «Предоставление копий учредительных документов» больше 24 тысяч раз.