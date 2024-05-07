Работодатели стали предлагать соискателям более высокие зарплаты

На 19% больше новым сотрудникам готовы платить в компаниях Ставрополя. Предложения по размеру заработной платы выросли и в Краснодаре, Барнауле, Ростове-на-Дону и Челябинске.

Средние зарплатные предложения выросли на 10% год к году. Наиболее заметно зарплаты выросли с Ставрополе, где сотрудникам за полный рабочий день предлагают платить на 19% больше, чем в апреле 2023 года.

На 17% выросли предложения по заработной плате в Краснодаре, на 16% в Барнауле, на 15% в Ростове-на-Дону и в Челябинске на 14%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование сервиса «Авито Работа».

«Увеличение объемов строительства в Ставрополе сказывается на приросте средних предлагаемых зарплат в этой сфере — на 37%, а развитие оздоровительного туризма в регионе обусловило рост средних зарплатных предложений в гостинично-ресторанной сфере — на 25%», — сказал управляющий директор «Авито Работы» Дмитрий Пучков.

Недавно мы писали, что долги работодателей по зарплате сократились в 2 раза.