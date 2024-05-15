🔥 «Клерк» полезен не только бухгалтерам. Запускаем канал про мир HR!

Специалисты по кадрам не останутся без внимания! Специально для HR-менеджеров мы создали телеграм-канал с актуальными новостями, анонсами полезных событий и экспертными мнениями.

«Клерк» создал телеграм-канал HR Ди, где HR-специалисты смогут не только отдохнуть, пообщаться, обсудить профессиональные шутки и мемы, но и узнать множество полезных лайфхаков, нужных в работе.

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Мы будем публиковать подборки тестов и сценариев для собеседований, анонсы важных мероприятий для кадровиков, а также запустим колонки HR-экспертов, которых будет приглашать редакция «Клерка».

Кроме того, в телеграм-канале приветствуется неформальное общение. Будем обсуждать инсайдерскую информацию и всю подноготную рынка труда. Нам интересно ваше мнение, поэтому запустим массу опросов по профессиональной тематике.

Присоединяйтесь к нашему молодому, но уже амбициозному проекту!