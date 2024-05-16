Должники станут более защищены при исполнительном производстве

Минюст разработал законопроект, который предлагает наделить судебного пристава-исполнителя правом обращаться в суд с ходатайством об освобождении должника от дальнейшего отбывания обязательных работ.

Это проект с изменением в ст. 32.13 Кодекса об административных правонарушениях.

По действующему законодательству должник может быть освобожден от обязательных работ в случае признания его инвалидом I или II группы, беременности или тяжелой болезни. Однако должники, имеющие право на освобождение, не всегда обращаются в суд с таким ходатайством. Иногда они не могут сделать этого самостоятельно в силу своего физического состояния, отмечает Минюст.

Закрепление нового права судебного пристава-исполнителя обращаться в суд с ходатайством об освобождении должника от обязательных работ в указанных случаях позволит усовершенствовать механизмы защиты прав граждан в рамках исполнительного производства.

Ранее мы сообщали, что для многих преступлений принудительные работы станут основным наказанием вместо заключения.