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Индивидуальный предприниматель

Какие налоговые льготы могут получить ИП в 2024 году

Для индивидуальных предпринимателей упростили порядок уменьшения налога по УСН и ПСН. Теперь не обязательно сразу уплачивать страховые взносы, чтобы уменьшить налог.

Для предпринимателей существует несколько уровней льгот, которое предоставляет государство на федеральном или региональном уровне.

Федеральные льготы доступны для ИП всей страны, все зависимости от места регистрации бизнеса. К ним относятся:

  • упрощенный порядок уменьшения налога по УСН и ПСН на страховые взносы. Это дает право предпринимателям не сдавать заявление о зачете и не оплачивать взносы заранее;

  • пониженные ставки до 15% по страховым взносам за сотрудников для МСП. Обычная ставка у ИП составляет 30%. Важно, что применять пониженные ставки — не право предпринимателей, а обязанность;

  • пониженные тарифы по уплате страховых взносов в размере 7,6% действуют для аккредитованных IT-компаний, социальных и благотворительных организаций на УСН, для бизнеса из новых регионов, в том числе из Крыма и Севастополя, а также для резидентов особых экономических зон и промышленных кластеров;

  • нулевую ставку по страховым взносам могут применять предприниматели, которые перечислены в п. 2.3 ст. 427 НК;

  • отсрочка по налоговым обязательствам для мобилизованных ИП дается на весь срок службы бизнесмена и плюс три месяца после ее окончания. Можно не сдавать налоговую отчетность, временно не платить страховые взносы;

  • пониженные пени за просрочку, которые рассчитываются по ставке 1/300 ставки рефинансирования за каждый день;

  • отмена плановых неналоговых проверок до конца 2024 года.

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