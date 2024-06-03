Какие налоговые льготы могут получить ИП в 2024 году

Для предпринимателей существует несколько уровней льгот, которое предоставляет государство на федеральном или региональном уровне.

Федеральные льготы доступны для ИП всей страны, все зависимости от места регистрации бизнеса. К ним относятся:

упрощенный порядок уменьшения налога по УСН и ПСН на страховые взносы. Это дает право предпринимателям не сдавать заявление о зачете и не оплачивать взносы заранее;

пониженные ставки до 15% по страховым взносам за сотрудников для МСП. Обычная ставка у ИП составляет 30%. Важно, что применять пониженные ставки — не право предпринимателей, а обязанность;

пониженные тарифы по уплате страховых взносов в размере 7,6% действуют для аккредитованных IT-компаний, социальных и благотворительных организаций на УСН, для бизнеса из новых регионов, в том числе из Крыма и Севастополя, а также для резидентов особых экономических зон и промышленных кластеров;

нулевую ставку по страховым взносам могут применять предприниматели, которые перечислены в п. 2.3 ст. 427 НК;

отсрочка по налоговым обязательствам для мобилизованных ИП дается на весь срок службы бизнесмена и плюс три месяца после ее окончания. Можно не сдавать налоговую отчетность, временно не платить страховые взносы;

пониженные пени за просрочку, которые рассчитываются по ставке 1/300 ставки рефинансирования за каждый день;