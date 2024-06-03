На налоговой реформе бюджет заработает 2,6 трлн рублей уже в 2025 году

За три года в бюджет поступят дополнительные 5 трлн рублей от увеличения ставки по налогу на прибыль организаций до 25%.

В Госдуму внесли законопроект с изменениями в налоговую систему, которые уже в 2025 году принесут бюджету дополнительные 2,6 трлн рублей.

После увеличения ставки по налогу на прибыль до 25% в бюджет поступит порядка 1,6 трлн рублей в 2025 году и 5 трлн рублей в период с 2025 по 2027 годы.

Дифференцированные ставки по НДФЛ принесут бюджету 533 млрд рублей в 2025 году, а в 2025-2027 года эта сумма с учетом параметров стандартных налоговых вычетов составит 1,4 трлн рублей.

Дополнительные поступления от акцизов на никотиновое сырье и бестабачные никотинсодержащие смеси для нагревания принесут 50 млрд рублей, а за 2025-2027 годы — 156 млрд.

После отмены нулевого акциза на медицинский спирт бюджет получит в 2025-2027 годах 63 млрд рублей и 20 млрд уже в 2025 году.

Поступления акцизов на природный газ, приобретенный для производства аммиака, оцениваются в размере 43,4 млрд рублей в год, за 2025-2027 годы — 130 млрд.

Малый и средний бизнес, который начнет платить НДС, пополнит бюджет на 1,1 трлн рублей, в 2025 году — на 348 млрд.

Отказ от фиксированного размера госпошлины за регистрацию прав собственности на недвижимость и переход на процент от цены сделки принесет не меньше 16 млрд рублей в 2025 году и 50 млрд рублей в 2025-2027 годах.

Власти ожидают, что увеличение НДПИ при добыче алмазов и золота за три года пополнит бюджет на 6,5 и 77 млрд рублей соответственно. Ожидается, что государство получит 2 млрд от налога за добычу апатитовых руд.

Поправки по увеличению уровня изъятия природной ренты при добыче железной руды с 4,8% до 6,7% приведут к дополнительным ежегодным поступлениями в размере 23,1 млрд рублей. Пересмотр рентных коэффициентов за три года суммарно полнят бюджет на 75 млрд рублей.

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