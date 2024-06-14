Как работать с маркетплейсами и на что обратить внимание в договорах

Разберитесь в особенностях договоров с маркетплейсами и с тем, какие налоговые риски у них есть, а также как это влияет на документооборот и налоговую базу.

Чаще всего с маркетплейсами работают по договору поручения, по которому одна сторона от имени и за счет другой обязуется совершить определенные юридические действия. При этом права и обязанности по сделке возникают у доверителя.

Договор может быть заключен как с указанием срока, так и бессрочный. Поверенный обязан без промедления передавать доверителю все, что он получил от сделок, а также сообщать все сведения о ходе исполнения поручения. Доверитель обещает выдать доверенность, возмещать издержки и обеспечивать всеми необходимыми средствами, необходимыми для исполнения поручений. Кроме того, ст. 972 ГК предусматривает оплату вознаграждения поверенному, если договор получения является возмездным.

При работе с маркетплейсами может быть заключен договор комиссии, отношения по которому регулирует глава 51 ГК. В нем одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента. В таких сделках права и обязанности будут у комиссионера. Как только поручения исполнены, комиссионер обязан предоставить отчет и передать все полученное по договору.

Если по отчету будут возражения, о них нужно сообщить в течение 30 дней. Иначе документ будет автоматически принят.

Важно обратить внимание, что товары, поступившие комиссионеру или приобретенные им за счет комитента, будут собственностью последнего.

Сейчас ФНС уделяет пристальное внимание к агентским схемам. Поэтому в договоре важно прописать, что комитент должен получить от комиссионера всю сумму, полученную от сделки, а после переводить ему оплату вознаграждения. Подобный подход также упростит бухгалтерский документооборот.

Наиболее распространен агентский договор с маркетплейсами. Агент может совершать поручения от своего имени, но за счет принципала. Кроме того, у агента есть право заключать сделки от имени и за счет партнера — этим агентский договор отличается от договора комиссии, по которому можно действовать только от имени комиссионера. Все права и обязанности от сделки получает агент, но если он действует от имени и за счет принципала, то права и обязанности будут у партнера.

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